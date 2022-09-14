Потужні вибухи у Кривому Розі: окупанти вдарили по місту ракетами (відео)

Пабліки пишуть як мінімум про шість вибухів у населеному пункті. Місцеві жителі повідомляють про дим над містом після обстрілу.

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Сьогодні після обіду окупанти обстріляли ракетами Кривого Рогу Дніпропетровської області. Спочатку інформація про вибухи у місті з'явилася у місцевих пабліках, пізніше її підтвердив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Кривий Ріг — ракетний удар. Залишайтеся в укриттях. Нічого не знімайте і не викладайте в соцмережі", — звернувся Вілкул до населення.

Пізніше голова військової адміністрації рекомендував людям не виходити з укриттів, оскільки зафіксовано новий пуск ракет у бік міста.

У пабліку "Свої. Кривий Ріг" повідомляється, що в місті було як мінімум шість вибухів. Місцеві пишуть, що "прильоти" було чутно у різних районах міста. Над населеним пунктом після обстрілу здіймається густий дим, який добре видно на опублікованих у мережі відео.

Нагадаємо, вночі 14 вересня російські війська здійснили масований ракетний удар по Миколаєву, внаслідок чого загинули мирні жителі. Внаслідок обстрілу ракетами С-300 було пошкоджено навчальний заклад, об'єкти інфраструктури та житлові будинки.

11 вересня Збройні сили РФ масово обстріляли об'єкти критичної інфраструктури у Харківській області. Під вогонь потрапила ТЕЦ у Дергачах, внаслідок чого кілька областей тимчасово залишились без електрики та водопостачання.