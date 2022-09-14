Сім ударів по Кривому Розі: у кранах зникла вода, мешканці скуповують бутильовану (відео)

Під сильний обстріл потрапила західна частина міста. Імовірно, постраждала насосна станція. У пабліках повідомляють, що в мешканців у кранах зникла вода. Частину доріг зараз перекрито для автомобілів.

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У середу, 14 вересня, близько 17 години вечора місцеві жителі чули вибухи у Кривому Розі — російські окупанти завдали масованого ракетного удару по місту.

Спочатку в пабліках повідомили як мінімум про шість "прильотів". Пізніше стало відомо про те, що по місту влучили сім російських ракет. Про це розповіла пресслужба оперативного угрупування "Каховка".

Як уточнюється, окупанти випустили ракети Х-22 із літаків стратегічної авіації. Вибухи у Кривому Розі пролунали на об'єктах критичної та транспортної інфраструктури, також пошкоджено гідротехнічні споруди.

Внаслідок обстрілу в будинках у місцевих жителів повилітали шибки. У мережі з'явилися відео, що у місті перекрито деякі дороги.

Вибухи у Кривому Розі: водна паніка

Вибухи у Кривому Розі призвели до водної паніки серед населення. Місцеві Telegram-канали повідомляють, що під час обстрілів, ймовірно, постраждала насосна станція. Після цього у місцевих мешканців у кранах зникла вода. Зокрема, така ситуація зафіксована у Центрально-Міському районі, у частині Саксаганського та інших.

Ті городяни, хто не встиг набрати воду вдома, вирушили до магазинів. У результаті в супермаркетах спорожніли полиці з питною та мінеральною водою.

У мікрорайоні Сонячний люди вишикувалися у величезну чергу за водою.

У пабліках мешканців просять не панікувати та дочекатися офіційної інформації від чиновників та військових.

Голова військової адміністрації міста Олександр Вілкул, який підтвердив вибухи у Кривому Розі, також надав роз'яснення щодо ситуації з водою.

Він розповів, що росіяни завдали удару по одному з об'єктів гідравлічної інфраструктури. Вілкул наголосив, що ситуація контрольована, подача води для населення вже розпочалася.

Вибухи у Кривому Розі: рівень річки піднявся

Вибухи у Кривому Розі та можливі руйнування насосної станції призвели до того, що рівень води у річці Інгулець піднявся на 2-3 метри. На відео видно, що вода вже практично підібралася до будинків місцевих мешканців.

Вибухи у Кривому Розі: реакція Офісу президента

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у себе в Telegram-каналі уточнив, що росіяни випустили вісім ракет по місту (як пізніше з'ясувалося, ракет було сім).

"Це терористичний акт проти наших людей, проти конкретного міста. Адже ракети прицільно летять у будівлі, що мають критично важливе значення у життєзабезпеченні людей", — написав політик.

Він підтвердив, що росіяни атакували об'єкти гідротехнічної інфраструктури.

"Сьогодні російські війська направили максимальну кількість своєї зброї на гідротехнічні споруди. Мета очевидна — спроба створити надзвичайну ситуацію. Їм не важливо, чи залишаться люди без води або місто опиниться у воді", — зазначив Тимошенко.

Він додав, що наслідки вибухів у Кривому Розі вже ліквідуються і постраждалих серед мирного населення в місті немає.

Нагадаємо, вночі, 14 вересня, російські війська здійснили масований ракетний удар по Миколаєву, внаслідок чого загинули мирні жителі. Внаслідок обстрілу ракетами С-300 пошкоджено навчальний заклад, об'єкти інфраструктури та житлові будинки.

11 вересня Збройні сили РФ обстріляли об'єкти критичної інфраструктури в Харківській області. Під вогонь потрапила ТЕЦ у Дергачах, внаслідок чого кілька областей тимчасово залишились без електрики та водопостачання.