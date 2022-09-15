Обстріл Кривого Рогу: підтоплено 112 житлових будинків, ліквідація НП триває (фото, відео)

Стратегічний об'єкт окупанти атакували ракетами "Іскандер" і "Кинжал", а після атаки тисячі мирних жителів залишаються без водопостачання.

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Унаслідок ракетного удару ЗС РФ по греблі Карачунівського водосховища в Кривому Розі було підтоплено 112 приватних житлових будинків. Про це в ранковому відеозверненні повідомив голова криворізької військово-цивільної адміністрації Олександр Вілкул.

За його словами, всю ніч тривала ліквідація наслідків аварії на греблі Карачунівського водосховища, яка була спровокована масованим ракетним ударом ЗС РФ.

Вілкул підкреслив, що окупаційні війська атакували стратегічний об'єкт у Кривому Розі ракетами "Іскандер" і "Кинжал". Щоб знизити рівень води в річці Інгулець, вибухотехнікам довелося підірвати греблю в районі Чорногорки для збільшення пропускної спроможності.

Голова військової адміністрації наголосив, що рятувальні роботи в Кривому Розі продовжуються, але потік води значно зменшився, і рівень там, де було зафіксовано підтоплення, почав спадати. Внаслідок ракетного удару ЗС РФ по греблі Карачунівського водосховища було підтоплено 112 приватних житлових будинків, а евакуація людей здійснювалася в Гданцівці та Мотронівці.

У відеозверненні Вілкул наголосив, що в Кривому Розі практично скрізь відновили водопостачання, за винятком військового містечка та району Макулан, де фахівці зафіксували приліт ще однієї крилатої ракети.

"Там водопровід 600 мм. Серйозна аварія, але всю ніч працювали аварійні бригади. Вже йде ліквідація… після обіду вода там теж буде. Зараз дав команду, і відправлені до Військового Селища та на Макулан водовози, які постачатимуть привізну воду", — продовжив Вілкул і додав, що протягом 15 вересня влада планує усунути всі наслідки ракетного удару ЗС РФ по греблі.

[ + – ] 112 приватних будинків було підтоплено через ракетний удар ЗС РФ по Кривому Розі

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомляв, що через ракетний удар по греблі рівень води на різних ділянках річки Інгулець піднявся від 1 до 2 метрів. Станом на 7:40 15 вересня рівень вдалося знизити на 13 сантиметрів. Резніченко також зазначив, що внаслідок атаки по Кривому Розі в Софійській громаді без водопостачання залишилося майже 5 тисяч людей. За годину голова Дніпропетровської ОВА уточнив, що рівень води в Інгульці знизився на 40 сантиметрів, і фахівці фіксують його подальше падіння.

[ + – ] ЗС завдали ракетного удару по греблі у Кривому Розі [ + – ] ЗС завдали ракетного удару по греблі у Кривому Розі [ + – ] ЗС завдали ракетного удару по греблі у Кривому Розі [ + – ] ЗС завдали ракетного удару по греблі у Кривому Розі

Нагадаємо, 14 вересня ЗС РФ здійснили масований ракетний удар по Кривому Розі, атакувавши дамбу Карачунівського водосховища. Місцеві ЗМІ повідомляли, що у населеному пункті було зафіксовано щонайменше шість прильотів крилатих ракет.

Через ракетний удар ЗС РФ у Кривому Розі зникло водопостачання, а військове командування повідомило про сім прильотів крилатих ракет.

Пізніше президент Володимир Зеленський прокоментував ракетний удар ЗС РФ по Кривому Розі та повідомив, що окупанти цілеспрямовано атакували греблю Карачунівського водосховища, намагаючись затопити велике село. За словами глави держави, після атаки зафіксовано витік 100 кубічних метрів води за секунду.