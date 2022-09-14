"Виливається 100 куб. м. за секунду": у Зеленського показали наслідки обстрілу греблі у Кривому Розі

Президент запевнив, що окупантам не вдасться посіяти паніку серед українців і пообіцяв справедливу відповідь на обстріл.

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У мережі з'явилися кадри наслідків удару російських Збройних сил по греблі у районі Кривого Рогу Дніпропетровської області. На відео зображено підвищення рівня води на Карачунівському водосховищі. На обстріл у своєму телеграм-каналі у середу, 14 вересня, відреагував президент України Володимир Зеленський.

Глава держави звинуватив армію РФ у спробах затопити Кривий Ріг.

"Країна-терорист продовжує воювати проти мирного населення… Все, що можуть окупанти — це посіяти паніку, створити надзвичайну ситуацію, спробувати залишити людей без світла, тепла, води та їжі", — написав Зеленський, додавши, що сили противника не зможуть зламати український народ, а їхня агресія спричинить справедливу відповідь.

Тим часом у телеграм-каналах повідомляють, що річка Інгулець у регіоні вийшла із берегів. Також у мережі поширюється карта місцевості, по якій припав удар російських військ.

Радник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко зазначив, що внаслідок удару спостерігається витік води 100 кубічних метрів за секунду, проте рівень води на вулицях міста постійно моніторять спеціальні пости. Також, за його словами, ведеться спостереження за приватним сектором в Інгулецькому та Центрально-Міському районах. Ситуацію Тимошенко назвав контрольованою.

Нагадаємо, сьогодні по обіді окупанти обстріляли ракетами Кривий Ріг Дніпропетровської області. Усього повідомлялося про сім ударів з боку військ РФ, армія противника, ймовірно, використала ракети Х-22, які були випущені літаками стратегічної авіації.

Також ми писали про те, як у ніч на 14 вересня російські війська завдали чергового удару по Миколаєву. Внаслідок атаки загинули місцеві жителі.