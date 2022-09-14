"Выливается 100 куб. м. в секунду": у Зеленского показали последствия обстрела дамбы в Кривом Роге

Президент заверил, что у оккупантов не получится посеять панику среди украинцев и пообещал справедливый ответ на обстрел.

Related video

В сети появились кадры последствий удара российских Вооруженных сил по дамбе в районе Кривого Рога Днепропетровской области. На видео запечатлено повышение уровня воды на Карачуновском водохранилище. На обстрел в своем телеграм-канале в среду, 14 сентября, отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства обвинил армию РФ в попытках затопить Кривой Рог.

"Страна-террорист продолжает воюет против мирного населения… Все, что могут оккупанты – это посеять панику, создать чрезвычайную ситуацию, попытаться оставить людей без света, тепла, воды и пищи", — написал Зеленский, добавив, что силы противника не смогут сломать украинский народ, а их агрессия повлечет за собой справедливый ответ.

Тем временем в телеграм-каналах сообщают, что река Ингулец в регионе вышла из берегов. Также в сети распространяется карта местности, по которой пришелся удар российских войск.

Советник руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко отметил, что в результате удара наблюдается утечка воды 100 кубических метров в секунду, однако уровень воды по улицам города постоянно мониторят специальные посты. Также, по его словам, ведется наблюдение за частным сектором в Ингулецком и Центрально-Городском районах. Ситуацию Тимошенко назвал контролируемой.

Напомним, сегодня после обеда оккупанты обстреляли ракетами Кривой Рог Днепропетровской области. Всего сообщалось о семи ударов со стороны войск РФ, армия противника, предположительно, использовала ракеты Х-22, которые были выпущены самолетов стратегической авиации.

Также мы писали о том, как в ночь на 14 сентября российские войска нанесли очередной удар по Николаеву. В результате атаки погибли местные жители.