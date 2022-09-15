У Росії впала ракета "Кинджал", яку запускали по Кривому Розі, — ЗМІ (фото, відео)

Українські журналісти зазначають, що ракета вибухнула не одразу, а за деякий час після падіння. РосЗМІ пишуть про шістьох постраждалих.

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На території Росії впала гіперзвукова ракета "Кинджал". Це сталося 14 вересня у Туркменському окрузі Ставропольського краю неподалік села Кендже-Кулак. Ймовірно, ракету запускали для удару по Кривому Розі. Про це пише українське військове видання "Мілітарний".

У російських ЗМІ заявляють, що у Ставропольському краї розбився безпілотник. Внаслідок чого постраждали шестеро людей: один пожежник та п'ятеро цивільних, які прийшли на місце події. Журналісти "Мілітарного" зазначають, що це свідчить про те, що ракета вибухнула не одразу, а через деякий час після падіння.

"Російські медіа просувають версію, що у Ставропольському краї впав безпілотник Ту-141. Однак залишки на місці вибуху не підтверджують цю версію. На фото та відео не видно жодного характерного елемента для Ту-141 "Стриж", — пишуть в українському медіа".

Користувачі Twitter звернули увагу, що уламки снаряда схожі на гіперзвуковий ракетний комплекс Х-47м2 "Кинджал".

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що росіяни били по Кривому Розі за допомогою "Іскандерів" та "Кинджалів". Місце падіння ракети знаходиться за 200 кілометрів від базування "Кинджалів" в Ахтубінську.

Село Кендже-Кулак могло бути на траєкторії руху ракети, яку російський винищувач МіГ-31 міг запустити з Каспійського моря.

[ + – ] Гіпотетична траєкторія ракети "Кинджал"

Що за ракета "Кинджал"?

"Кинджал" — російський ракетний комплекс з високоточною гіперзвуковою аеробалістичною ракетою. Снаряд може вражати цілі на дальності понад 2 000 км, водночас гарантовано долаючи всі наявні та розроблювані системи протиповітряної та протиракетної оборони. Його експлуатація розпочалася у 2018 році.

[ + – ] Винищувач МіГ-31К з ракетою "Кинджал"

Інша версія

Аналітики із проєкту InformNapalm припускають, що у Ставропольському краї могла впасти ракета П-800 "Онікс". Зовнішній вигляд її головної частини нагадує залишки головної частини ракети, яка невдало "приземлилася".

Нагадаємо, 14 вересня Росія атакувала Кривий Ріг Дніпропетровської області. Удару зазнав дамби Карачунівського водосховища, внаслідок чого підтоплено 112 будинків, а рівень річки Інгулець піднявся від 1 до 2 метрів. Били ЗС РФ по об'єкту за допомогою "Кинджалів" та "Іскандерів".

Раніше, 7 серпня, РФ атакувала Вінницю за допомогою ракет "Кинджал". У Командуванні повітряних сил України зазначили, що ЗС РФ використовують їх для надзвичайно важливих цілей.