РФ перебросила в Беларусь три истребителя МиГ-31К, способные нести ракеты "Кинжал"

Вместе с прибытием МиГов РФ могла перебросить и ракеты "Кинжал" к ним. Так как в тот же день прибыло три транспортных самолета Ил-76.

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В Беларусь прибыли три истребителя МиГ-31К, которые способны переносить ракеты "Кинжал". Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

В небе над Минском 16 октября были замечены три истребителя-перехватчика МиГ-31. Они приземлились на аэродром в Мачулищах. Как удалось установить аналитикам, РФ перебросила не обычные МиГи, а модификации МиГ-31К. Это самолеты, которые способные нести на борту ракеты "Кинжал" с дальностью полета на 2000 км.

Мониторинговая группа установила регистрационные номера прибывших бортов:

RF-92462F

RF-92339

RF-92333

Также они не исключают, что вместе с истребителями РФ могла поставить и ракеты "Кинжал". Так как вместе с МиГами на аэродром прибыли три транспортника Ил-76. Они могли перебросить ракеты Х-47М2 "Кинжал".

Заявленная максимальная скорость ракеты составляет 12 350 км/ч. Современными средствами ПВО крайне сложно сбивать такие скоростные ракеты.

Напомним, ВКС РФ могли потерять в Крыму МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал" на борту. Инцидент произошел на авиабазе Бельбек 1 октября.

Ранее в РФ упала ракета "Кинжал", которую запускали по Кривому Рогу. В РФ заявляли, что это был БПЛА, однако украинские источники говорят о П-800 "Оникс" или гиперзвуковой ракете.