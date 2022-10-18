РФ перекинула в Білорусь три винищувачі МіГ-31К, здатні нести ракети "Кинджал"

Разом із прибуттям МіГів РФ могла перекинути й ракети "Кинджал" до них. Бо того ж дня прибули три транспортні літаки Іл-76.

Related video

У Білорусь прибули три винищувачі МіГ-31К, які здатні переносити ракети "Кинджал". Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".

У небі над Мінськом 16 жовтня помітили три винищувачі-перехоплювачі МіГ-31. Вони приземлилися на аеродром у Мачулищах. Як вдалося встановити аналітикам, РФ перекинула не звичайні МІГи, а модифікації МІГ-31К. Це літаки, які здатні нести на борту ракети "Кинджал" із дальністю польоту 2000 км.

Моніторингова група встановила реєстраційні номери бортів, що прибули:

RF-92462F

RF-92339

RF-92333

Також вони не виключають, що разом із винищувачами РФ могла надіслати й ракети "Кинджал", бо разом із МіГами на аеродром прибули три транспортники Іл-76. Вони могли перекинути ракети Х-47М2 "Кинджал".

Заявлена максимальна швидкість ракети становить 12 350 км/год. Сучасними засобами ППО дуже складно збивати такі швидкісні ракети.

Нагадаємо, ВКС РФ могли втратити в Криму МіГ-31 із гіперзвуковою ракетою "Кинджал" на борту. Інцидент трапився на авіабазі "Бельбек" 1 жовтня.

Раніше в РФ впала ракета "Кинджал", яку запускали по Кривому Рогу. У РФ заявляли, що це був БПЛА, проте українські джерела говорять про П-800 "Онікс" або гіперзвукову ракету.