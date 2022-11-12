Кулеба и Блинкен встретились на саммите АСЕАН: о чем говорили политики (фото)

Глава МИД Украины и госсекретарь США обсудили зерновую сделку, новую поставку вооружения ВСУ и освобождение Херсона.

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном во время саммита АСЕАН в субботу, 12 ноября. Об этом глава профильного министерства сообщил в Твиттере.

По словам Кулебы, с госсекретарем США он обсудил деоккупацию Херсона и новые поставки необходимой для Вооруженных сил Украины техники.

"Встретился с Энтони Блинкеном. Он подчеркнул, что когда мы видим, как херсонцы со слезами радости встречают своих освободителей, мы также чувствуем благодарность США и американскому народу за всю поддержку", — написал Кулеба.

Глава Министерства иностранных дел Украины также поблагодарил Энтони Блинкена за решения США о предоставлении ВСУ современной военной техники.

Также он опубликовал совместные фото с госсекретарем США.

[ + – ] Дмитрий Кулеба и Энтони Блинкен во время саммита АСЕАН Фото: Дмитрий Кулеба/Twitter

Заметим, что на встречу Кулебы и Блинкена уже отреагировала американская сторона.

Представитель Госдепа США Нед Прайс написал в своем аккаунте в Твиттере о том, что Блинкен обсудил непоколебимую приверженность Соединенных Штатов оказанию помощи Украине в смягчении последствий постоянных нападений России на критически важные объекты инфраструктуры.

Кроме того, по словам Прайса, стороны обговорили продление зерновой сделки до окончания ее срока действия 19 ноября.

Напомним, ранее Дмитрий Кулеба провел разговор с премьер-министром Израиля. В МИД Израиля заявили о поддержке Украины, а также выразили глубокую озабоченность в связи с кооперацией Ирана и РФ.

Фокус также писал о том, что министр иностранных дел Украины предложил президенту Владимиру Зеленскому разорвать дипотношения с Ираном. Глава МИД также рассказал о том, что Украина официально обратилась к Израилю с запросом о поставках техники, которая помогла бы бороться с иранскими дронами-камикадзе.