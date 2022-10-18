Кулеба предложил Зеленскому разорвать дипотношения с Ираном

Глава МИД также рассказал о том, что Украина официально обратилась к Израилю с запросом о поставках техники, которая помогла бы бороться с иранскими дронами-камикадзе.

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Украина уже в ближайшее время может разорвать дипломатические отношения с Ираном. Соответсвующее предложение на рассмотрение президента Украины Владимира Зеленского внес глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Страна стала соучастником преступлений на нашей территории", — сказал министр иностранных дел Украины, имея в виду атаку нашей страны дронами-камикадзе, которые производит Иран, со стороны российских военных.

Украина попросит у Израиля системы ПВО: что известно

Также Кулеба рассказал о планах Украины, которые касаются защиты от иранских беспилотников, используемых ВС РФ для ударов по критической инфраструктуре.

"Украина пришлет официальную ноту правительству Израиля с просьбой безотлагательно предоставить Украине системы ПВО", — поделился информацией глава профильного министерства.

В свою очередь МИД Израиля опроверг заявление министра по делам диаспоры Нахмана Шая об оказании военной помощи Украине.

Напомним, что несколько ранее глава профильного министерства МИД Израиля опроверг заявление министра по делам диаспоры Нахмана Шая об оказании военной помощи Украине. Нахман Шай написал на своей странице в Твитере о том, что Израиль должен поддержать Украину в борьбе с российскими оккупантами.

"Этим утром появились сообщения о том, что Иран передает России баллистические ракеты. Больше нет никаких сомнений, какую сторону должен выбрать Израиль в этом кровавом конфликте", — написал Шай.

Но в Министерстве иностранных дел Израиля официально заявили о том, что пост Нахмана Шая в социальной сети — это его личное мнение, которое не отображает позицию целого министерства.

Кроме того, как сообщают израильские СМИ, Иерусалим отклонил запрос о телефонном разговоре министра обороны Бени Ганца с украинским коллегой Алексеем Резниковым.

Что предшествовало заявлению Кулебы

Во вторник, 18 октября, стало известно, что нардеп от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко внес в Верховную Раду проект постановления о разрыве дипломатических отношений с Ираном.

"Подал в Верховную Раду проект постановления о расторжении дипломатических отношений с Ираном и признании его государством-спонсором терроризма", — написал Гончаренко в своем Телеграм-канале.

По мнению нардепа, Верховная Рада также должна обратиться в ООН, Европарламент ПАСЕ, Парламентские Ассамблеи ОБСЕ, НАТО, в правительства стран мира с призывом принять необходимые меры, признать Иран страной-спонсором терроризма и усилить санкции.

Напомним, после закупки у Иранской Республики россияне нанесли на дроны-камикадзе Shahed-136 маркировку "Герань-2". Беспилотник не управляется оператором, а заградительный огонь является самым эффективным методом уничтожения БПЛА.

Фокус также писал о том, что утром 17 октября ВС РФ атаковали Киев, используя дроны-камикадзе "Герань-2". В результате прилетов иранских беспилотников в Шевченковском районе столицы прогремели взрывы, а несколько многоквартирных домов получили разрушения.