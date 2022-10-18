Кулеба запропонував Зеленському розірвати дипвідносини з Іраном

Глава МЗС також розповів про те, що Україна офіційно звернулася до Ізраїлю із запитом про постачання техніки, яка б допомогла боротися з іранськими дронами-камікадзе.

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Україна вже найближчим часом може розірвати дипломатичні відносини з Іраном. Відповідну пропозицію на розгляд президента України Володимира Зеленського вніс голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Країна стала співучасником злочинів на нашій території", — сказав міністр закордонних справ України, маючи на увазі атаку нашої країни дронами-камікадзе, які виробляє Іран, з боку російських військових.

Україна попросить в Ізраїлю системи ППО: що відомо

Також Кулеба розповів про плани України щодо захисту від іранських безпілотників, які використовуються ЗС РФ для ударів по критичній інфраструктурі.

"Україна надішле офіційну ноту уряду Ізраїлю з проханням невідкладно надати Україні системи ППО", — поділився інформацією голова профільного міністерства.

Зі свого боку МЗС Ізраїлю спростувало заяву міністра у справах діаспори Нахмана Шая про надання військової допомоги Україні.

Нагадаємо, що раніше голова профільного міністерства МЗС Ізраїлю спростував заяву міністра у справах діаспори Нахмана Шая про надання військової допомоги Україні. Нахман Шай написав на своїй сторінці у твітері про те, що Ізраїль має підтримати Україну в боротьбі з російськими окупантами.

"Цього ранку з'явилися повідомлення про те, що Іран передає Росії балістичні ракети. Більше немає жодних сумнівів, який бік має обрати Ізраїль у цьому кривавому конфлікті", — написав Шай.

Але в Міністерстві закордонних справ Ізраїлю офіційно заявили про те, що твіт Нахмана Шая у соціальній мережі — це його особиста думка, яка не відображає позиції цілого міністерства.

Окрім того, як повідомляють ізраїльські ЗМІ, Єрусалим відхилив запит про телефонну розмову міністра оборони Бені Ганца з українським колегою Олексієм Резніковим.

Що передувало заяві Кулеби

У вівторок, 18 жовтня, стало відомо, що нардеп від партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко вніс у Верховну Раду проєкт постанови про розрив дипломатичних відносин з Іраном.

"Подав до Верховної Ради проєкт постанови про розірвання дипломатичних відносин з Іраном і визнання його державою-спонсором тероризму", — написав Гончаренко у своєму Телеграм-каналі.

На думку нардепа, Верховна Рада також має звернутися до ООН, Європарламенту ПАРЄ, Парламентських Асамблей ОБСЄ, НАТО, до урядів країн світу із закликом вжити необхідних заходів, визнати Іран країною-спонсором тероризму та посилити санкції.

Нагадаємо, після закупівлі в Іранської Республіки росіяни завдали на дрони-камікадзе Shahed-136 маркування "Герань-2". Безпілотник не керується оператором, а загороджувальний вогонь є найефективнішим методом знищення БПЛА.

Фокус також писав про те, що вранці 17 жовтня ЗС РФ атакували Київ, використовуючи дрони-камікадзе "Герань-2". Унаслідок прильотів іранських безпілотників у Шевченківському районі столиці прогриміли вибухи, а кілька багатоквартирних будинків зазнали руйнувань.