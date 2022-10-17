Росіяни атакують міста дронами "Герань-2": що це таке і як збити безпілотник (фото)

Після закупівлі в Іранської Республіки росіяни нанесли на дрони-камікадзе Shahed-136 маркування "Герань-2". Безпілотник не керується оператором, а загороджувальний вогонь є найефективнішим методом знищення БПЛА.

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Російські війська продовжують використовувати іранські дрони-камікадзе Shahed-136, відомі як "Герань-2", для атаки українських міст. Розвідка України припускає, що Кремль закупив у Ірану близько 2400 безпілотників. Фокус у своєму матеріалі розповідає, що відомо про дрони-камікадзе Shahed-136/"Герань-2" і як можна протидіяти баржувальним БПЛА.

Дрон "Герань-2" — характеристики БПЛА

Після закупівлі в Іранської Республіки росіяни нанесли на дрони-камікадзе Shahed-136 маркування "Герань-2". Вперше ця модель була представлена у 2020 році, а ще через рік відбулася презентація пускової установки на вантажівці для залпового пуску баражувальних БПЛА.

Заявлена творцями максимальна дальність польоту Shahed-136 становить 2 тисячі кілометрів, а ефективна — 1000 км, на яку дрон-камікадзе може доставити бойову частину. Літає такий безпілотник на висоті від 60 до 4000 метрів із крейсерською швидкістю близько 180 км на годину.

Найголовнішою особливістю Shahed-136/"Герань-2" є той факт, що БПЛА не керується оператором і не має оптичних приладів. Безпілотник слідує за заздалегідь складеним маршрутом і вражає ціль за прописаними координатами.

Бойова частина важить 20-40 кг, а радіус ураження уламками складає щонайменше сотні метрів. БПЛА має високу руйнівну потужність: легко розвирає цегляні стіни та перекриття з бетонних плит. Крім цього, дрон "Герань-2" оснащений супутниковою навігацією типу CRPA (фазованою антенною решіткою, відносно стійкою до впливу РЕБ) та інерційною системою.

Найголовніший мінус дрона-камікадзе — дуже гучний бензиновий двигун без глушника, що нагадує звук мопеда або бензопили, через який безпілотник можна легко помітити в повітрі.

Точна вартість дрона "Герань-2" не розкривають, проте БПЛА "Хижак-1", із якого, власне, й скопійовані іранські безпілотники-камікадзе Shahed, коштує близько $4 млн.

[ + – ] Іранський дрон "Герань-2", за допомогою якого росіяни атакують українські міста

Дрон "Герань-2" — методи протидії

Теоретично задіяння систем РЕБ має низьку ефективність для придушення іранських дронов-камікадзе. За словами експертів, засоби радіоелектронної боротьби не потрібно використовувати проти безпілотника на маршруті до цілі. У разі придушення БПЛА, ймовірно, автоматично переходить на інерційну систему (рух по прямій), поки не залишить радіус упливу РЕБ, після чого він відновлює точне позиціонування та маршрут.

Могутнє придушення супутникових сигналів може бути ефективним лише поблизу можливої цілі, коли радіус не перевищує 2 км. Але в кращому випадку, як зазначають експерти, це знизить точність заходу на ціль, чого іноді може бути достатньо.

Окрім звичних засобів протиповітряної оборони, для знищення Shahed-136/"Герань-2" можна створити мережу високомобільних зенітних розрахунків зі стрілецькою зброєю. Використання важких великокаліберних кулеметів також не є пріоритетом, адже для ураження БПЛА на середній висоті їхніх польотів (до 800 метрів) потужність великого калібру може стати надмірною.

[ + – ] Іранський дрон "Герань-2", за допомогою якого росіяни атакували Київ

Для знищення дронів-камікадзе підходять різні модифікації кулемета Калашникова (ПКМ), встановленого на зенітний верстат у кузові пікапа, ручний кулемет Калашникова та модернізований автомат Калашникова з відповідним боєприпасом. Використання снайперських гвинтівок, за словами експертів, не вважається за доцільне.

Найефективніший спосіб знищення дронів-камікадзе — загороджувальний вогонь. Розрахунок повинен брати випередження з великим запасом (у 2 рази) і вести вогонь кожні 1-2 секунди у фіксовану точку на шляху безпілотника, не рухаючи при цьому зброю. За такого сценарію апарат повинен сам залетіти в хмару куль. Компенсація зниження траєкторії здійснюється стандартним налаштуванням прицільних пристроїв або із застосуванням прицільної сітки. Під час стрільби важливо враховувати максимальне приблизне випередження на цій дистанції та вести загороджувальний вогонь протягом 1-2 секунд, взявши дворазовий запас:

дистанція 200 м — випередження 13 м або 5 корпусів (беремо 10 корпусів);

дистанція 500 м — випередження 38 м або 13 корпусів (беремо 20 корпусів);

дистанція 800 м — випередження 72 м або 24 корпуси (беремо 40 корпусів).

[ + – ] Українцям опублікували пам'ятку на випадок атаки дрона-камікадзе "Герань-2"

Нагадаємо, що вранці 17 жовтня ЗС РФ атакували Київ, використовуючи дрони-камікадзе "Герань-2". Унаслідок прильотів іранських безпілотників у Шевченківському районі столиці прогриміли вибухи, а кілька багатоквартирних будинків зазнали руйнувань.

Через якийсь час окупанти повторно атакували Київ за допомогою дронів-камікадзе "Герань-2". Вибухи також пролунали в Шевченківському районі столиці, а один із безпілотників поцілив у багатоквартирний будинок. Унаслідок атаки дронами "Герань-2" загинула мирна мешканка, а з-під завалів будівлі дістали 18 громадян.