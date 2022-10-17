Россияне атакуют города дронами "Герань-2": что это такое и как сбить беспилотник (фото)

После закупки у Иранской Республики россияне нанесли на дроны-камикадзе Shahed-136 маркировку "Герань-2". Беспилотник не управляется оператором, а заградительный огонь является самым эффективным методом уничтожения БПЛА.

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Российские войска продолжают использовать иранские дроны-камикадзе Shahed-136, известные как "Герань-2", для атаки по украинским городам. Разведка Украины предполагает, что Кремль закупил у Ирана около 2400 беспилотников. Фокус в своем материале рассказывает, что известно о дронах-камикадзе Shahed-136/"Герань-2" и как можно противодействовать барражирующим БПЛА.

Дрон "Герань-2" — характеристики БПЛА

После закупки у Иранской Республики россияне нанесли на дроны-камикадзе Shahed-136 маркировку "Герань-2". Впервые эта модель была представлена в 2020 году, а еще через год состоялась презентация пусковой установки на грузовике для залпового пуска барражирующих БПЛА.

Заявленная создателями максимальная дальность полета Shahed-136 составляет 2 тысячи километров, а эффективная — 1000 км, на которую дрон-камикадзе может доставить боевую часть. Летает такой беспилотник на высоте от 60 до 4000 метров с крейсерской скоростью около 180 км в час.

Самой главной особенностью Shahed-136/"Герань-2" является тот факт, что БПЛА не управляется оператором и не имеет оптических приборов. Беспилотник следует по заранее составленному маршруту и поражает цель по прописанным координатам.

Боевая часть весит 20-40 кг, а радиус поражения обломками составляет не менее сотни метров. БПЛА обладает высокой разрушительной мощностью: легко разбирает кирпичные стены и перекрытия из бетонных плит. Кроме этого, дрон "Герань-2" оснащен спутниковой навигацией типа CRPA (фазированной антенной решеткой, относительно устойчивой к воздействию РЭБ) и инерционной системой.

Самый главный минус дрона-камикадзе — очень громкий бензиновый двигатель без глушителя, напоминающего звук мопеда или бензопилы, из-за которого беспилотник можно легко заметить в воздухе.

Точная стоимость дрона "Герань-2" не раскрывается, однако БПЛА "Хищник-1", с которого собственно и скопированы иранские беспилотники-камикадзе Shahed, стоит около $4 млн.

[ + – ] Иранский дрон "Герань-2", с помощью которого россияне атакуют украинские города

Дрон "Герань-2" — методы противодействия

В теории задействование систем РЭБ имеет низкую эффективность для подавления иранских дронов-камикадзе. По словам экспертов, средства радиоэлектронной борьбы не нужно использовать против беспилотника на маршруте к цели. В случае подавления БПЛА, вероятно, автоматически переходит на инерционную систему (движение по прямой), пока не покинет радиус воздействия РЭБ, после чего он восстанавливает точное позиционирование и маршрут.

Мощное подавление спутниковых сигналов может быть эффективным только вблизи вероятной цели, когда радиус не превышает 2 километров. Но в лучшем случае, как отмечают эксперты, это снизит точность захода на цель, чего, тем не менее, иногда может быть достаточно.

Кроме привычных средств противовоздушной обороны, для уничтожения Shahed-136/"Герань-2" можно создать сеть высокомобильных зенитных расчетов со стрелковым оружием. Использование тяжелых крупнокалиберных пулеметов также не является приоритетом, ведь для поражения БПЛА на средней высоте их полетов (до 800 метров) мощность большого калибра может стать избыточной.

[ + – ] Иранский дрон "Герань-2", с помощью которого россияне атаковали Киев

Для уничтожения дронов-камикадзе подходят разные модификации пулемета Калашникова (ПКМ), установленного на зенитный станок в кузове пикапа, ручной пулемет Калашникова и модернизированный автомат Калашникова с соответствующим боеприпасом. Использование снайперских винтовок, по словам экспертов, не считается целесообразным.

Самый эффективный способ уничтожения дронов-камикадзе — заградительный огонь. Расчет должен брать опережение с большим запасом (в 2 раза) и вести огонь 1-2 секунды в фиксированную воображаемую точку на пути беспилотника, не двигая при этом оружие. При таком сценарии аппарат должен сам залететь в облако шаров. Компенсация снижения траектории осуществляется стандартной настройкой прицельных устройств или с применением прицельной сетки. При стрельбе важно учитывать приблизительное максимальное опережение на данной дистанции и вести заградительный огонь в течение 1-2 секунд, взяв двухкратный запас:

дистанция 200 м – опережение 13 м или 5 корпусов (берем 10 корпусов);

дистанция 500 м – опережение 38 м или 13 корпусов (берем 20 корпусов);

дистанция 800 м – опережение 72 м или 24 корпуса (берем 40 корпусов).

[ + – ] Украинцам опубликовали памятку на случай атаки дрона-камикадзе "Герань-2"

Напомним, что утром 17 октября ВС РФ атаковали Киев, используя дроны-камикадзе "Герань-2". В результате прилетов иранских беспилотников в Шевченковском районе столицы прогремели взрывы, а несколько многоквартирных домов получили разрушения.

Через какое-то время оккупанты повторно атаковали Киев с помощью дронов-камикадзе "Герань-2". Взрывы также прогремели в Шевченковском районе столицы, а один из беспилотников попал в многоквартирный дом. В результате атаки дронами "Герань-2" погибла мирная жительница, а из-под завалов здания достали 18 граждан.