Кулеба та Блінкен зустрілися на саміті АСЕАН: про що говорили політики (фото)

Глава МЗС України та держсекретар США обговорили зернову угоду, нове постачання озброєння ЗСУ та звільнення Херсона.

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з держсекретарем США Ентоні Блінкеном під час саміту АСЕАН у суботу, 12 листопада. Про це глава профільного міністерства повідомив у твіттері.

За словами Кулеби, з держсекретарем США він обговорив деокупацію Херсона та нові постачання необхідної для Збройних сил України техніки.

"Зустрівся з Ентоні Блінкеном. Він наголосив, що коли ми бачимо, як херсонці зі сльозами радості зустрічають своїх визволителів, ми також відчуваємо подяку США й американському народу за всю підтримку", — написав Кулеба.

Глава Міністерства закордонних справ України також подякував Ентоні Блінкену за рішення США щодо надання ЗСУ сучасної військової техніки.

Також він опублікував спільні фото з держсекретарем США.

[ + – ] Дмитро Кулеба й Ентоні Блінкен під час саміту АСЕАН Фото: Дмитрий Кулеба/Twitter

Зауважимо, що на зустріч Кулеби та Блінкена вже відреагувала американська сторона.

Представник Держдепу США Нед Прайс написав у своєму акаунті в твіттері про те, що Блінкен обговорив непохитну відданість Сполучених Штатів в наданні допомоги Україні щодо пом'якшення наслідків постійних нападів Росії на критично важливі об'єкти інфраструктури.

Крім того, за словами Прайса, сторони обговорили продовження зернової угоди до закінчення терміну дії 19 листопада.

Нагадаємо, раніше Дмитро Кулеба провів розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю. У МЗС Ізраїлю заявили про підтримку України, а також висловили глибоке занепокоєння у зв'язку з кооперацією Ірану та РФ.

Фокус також писав про те, що міністр закордонних справ України запропонував президенту Володимиру Зеленському розірвати дипвідносини з Іраном. Глава МЗС також розповів про те, що Україна офіційно звернулася до Ізраїлю із запитом про постачання техніки, яка б допомогла боротися з іранськими дронами-камікадзе.