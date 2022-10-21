Обговорювали передачу технологій: Кулеба провів розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю

У МЗС Ізраїлю заявили про підтримку України, а також висловили глибоке занепокоєння у зв'язку з кооперацією Ірану та РФ.

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Яїром Лапідом. Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

Українська сторона поінформувала ізраїльських колег про те, до чого призводять російські ракети й іранські безпілотники. Атаки призводять до загибелі людей, руйнувань і страждань. Під час обговорення сторони обговорили передачу Україні систем протиповітряної та протиракетної оборони й технологій.

У МЗС Ізраїлю не вказували про порушення питання передачі технологій чи засобів ППО/ПРО для України. Ізраїльський прем'єр озвучив підтримку України та глибоке занепокоєння військовими зв'язками між Іраном і РФ.

Зазначимо, міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц заявив, що системи ППО вони не поставлятимуть. Проте, вони допоможуть Україні розробити систему раннього попередження про ракетні удари. Ізраїль подав запит Києву на обмін інформацією щодо потреб у ППО.

Нагадаємо, український посол в Ізраїлі заявив, що після виборів в Ізраїлі ЗСУ можуть отримувати більше допомоги. Також Україна переоцінили можливості військового виробництва ВПК Ізраїлю.

Раніше Ізраїль анонсував новий пакет допомоги гуманітарної та медичної допомоги для України.