Чекаємо на вибори: український посол сказав, коли Ізраїль стане більше допомагати Україні

За словами Євгена Корнійчука, в Україні переоцінили можливість військової допомоги Ізраїлю, оскільки їхня потужність виробництва не передбачає великого експорту.

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Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук в ефірі національного телемарафону заявив, що існує надія на велику допомогу з боку Ізраїлю, але лише після того, як там відбудуться вибори. Дипломат пояснив це тим, що коаліційний уряд Ізраїлю складається з восьми партій, які постійно критикують одна одну, зокрема щодо російсько-української війни.

"Зараз у них триває передвиборча кампанія, вибори відбудуться за 10 днів. Фактично — це передвиборча гонка, тут усі політики змушені висловлювати свою позицію щодо війни Росії проти України", — сказав Корнійчук.

За його словами, більшість ізраїльтян, безумовно, на боці України, проте це, на жаль, не має великого впливу на політиків.

"Ліві партії більше підтримують Україну, праві партії займають обережнішу позицію", — сказав дипломат.

Корнійчук також зазначив, що 20 жовтня мають відбутися телефонні переговори глави Міноборони України Олексія Резнікова з його ізраїльським колегою Бенні Ганцем, а також між міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та прем'єр-міністром Ізраїлю Яїром Лапідом. Посол вважає, що Лапід займає проукраїнську позицію, але, не маючи більшості в кабміні, не може ухвалювати одноосібні рішення щодо України.

"Є велика надія, що після формування нового уряду Ізраїль допомагатиме Україні набагато більше та саме тими системами, які нас цікавлять. На жаль, це теж займе час, оскільки це маленька країна, яка сконцентрована на власних інтересах", — сказав посол.

Водночас Корнійчук наголосив, що Україна переоцінює важливість військової підтримки Ізраїлю, оскільки їхні виробничі потужності не розраховані на більші обсяги експорту. Тож очікувати, що зміна ситуації в Ізраїлі призведе до негайної великої допомоги Україні, не варто, підсумував український дипломат.

Нагадаємо, уряд України надіслав Ізраїлю офіційний запит на отримання систем ППО, які могли б відчутно знизити небезпеку ракетних ударів росіян і атак іранськими дронами.

Водночас колишній прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що постачання ізраїльської зброї в Україну пов'язані з певною небезпекою. За його словами, існує загроза, що це озброєння може зрештою потрапити в руки Ірану.

19 жовтня міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц заявив, що Україні не продавали ізраїльське озброєння. За його словами, Ізраїль надавав лише гуманітарну та медичну допомогу, але постачання озброєнь не було.