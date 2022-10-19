Ізраїль готує новий пакет допомоги України, – міністр оборони

За словами Бені Ганца, Ізраїль неодноразово заявляв, що він стояв і стоїть на боці України, Заходу та НАТО.

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Міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц заявив, що Україні не продавалася ізраїльська зброя. Про це повідомляє HAARETZ, із посиланням на радіо Kol Chai.

У четвер відбудеться зустріч прем'єр-міністра Яїра Лапіда з главою МЗС України Дмитром Кулебою. На ній планують обговорити прохання України щодо надання допомоги. Перед цим міністр оборони заявив, що Ізраїль не продавали зброю ЗСУ.

"Я хочу бути зрозумілим, ми не продавали зброї Україні, ми передавали їм гуманітарне та медичне забезпечення, це має бути зрозуміло, але зброї ми не продавали", — заявив Ганц.

Також під час зустрічі з послом ЄС Ганц заявив, що Ізраїль стоїть на боці України, НАТО та Заходу. Про це Єрусалим офіційно заявляв неодноразово.

"У ці дні я схвалю нові поставки допомоги Україні. Але водночас я наголошу, що Ізраїль не передасть зброю Україні з оперативних міркувань. Ми продовжимо як і раніше підтримувати Україну та допомагати їй, навіть незважаючи на наші складнощі й обмеження", — підкреслив Ганц.

Нагадаємо, експрем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу заявив, що Ізраїлю не варто постачати Україні зброю через побоювання, що вона потрапить в Іран.

Раніше повідомлялося, що США передають Україні засоби для боротьби з іранськими дронами-камікадзе за згодою Ізраїлю.