Израиль готовит новый пакет помощи Украине, – министр обороны

По словам Бени Ганца, Израиль неоднократно заявлял, что он стоял и стоит на стороне Украины, Запада и НАТО.

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Министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что Украине не продавалось израильское оружие. Об этом сообщает HAARETZ, со ссылкой на радио Kol Chai.

В четверг состоится встреча премьер-министра Яира Лапида с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. На ней планируют обсудить просьбу Украины о предоставлении помощи. Перед этим министр обороны заявил, что Израиль не продавали оружие ВСУ.

"Я хочу быть ясным, мы не продавали оружия Украине, мы передавали им гуманитарное и медицинское обеспечение, это должно быть ясно, но оружия мы не продавали", — заявил Ганц.

Также в ходе встречи с послом ЕС Ганц заявил, что Израиль стоит на стороне Украины, НАТО и Запада. Об этом Иерусалим официально заявлял не один раз.

"В эти дни я одобрю новые поставки помощи Украине. Но вместе с тем я подчеркну, что Израиль не передаст оружие Украине из оперативных соображений. Мы продолжим как и раньше поддерживать Украину и помогать ей, даже несмотря на наши сложности и ограничения", — подчеркнул Ганц.

Напомним, экс-премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил, что Израилю не стоит поставлять Украине оружие из-за опасений, что она попадет в Иран.

Ранее сообщалось, что США передают Украине средства для борьбы с иранскими дронами-камикадзе с согласия Израиля.