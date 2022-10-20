Ждем выборов: украинский посол сказал, когда Израиль станет больше помогать Украине

По словам Евгения Корнийчука, в Украине переоценили возможность военной помощи Израиля, поскольку их мощности производства не предполагают большого экспорта.

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Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в эфире национального телемарафона заявил, что существует надежда на большую помощь со стороны Израиля, но только после того, как там пройдут выборы. Дипломат пояснил это тем, что коалиционное правительство Израиля состоит из восьми партий, которые постоянно критикуют друг друга, в том числе и относительно российско-украинской войны.

"Сейчас у них идет предвыборная кампания, выборы состоятся через 10 дней. Фактически — это предвыборная гонка, тут все политики вынуждены высказывать свою позицию по поводу войны России против Украины", — сказал Корнийчук.

По его словам, большая часть израильтян безусловно на стороне Украины, тем не менее это, к сожалению, не имеет большого влияния на политиков.

"Левые партии больше поддерживают Украину, правые партии занимают более осторожную позицию", — сказал дипломат.

Корнийчук также отметил, что 20 октября должны состоятся телефонные переговоры главы Минобороны Украины Алексея Резникова со своим израильским коллегой Бенни Ганцем, а также между министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и премьер-министром Израиля Яиром Лапидом. Посол считает, что Лапид занимает проукраинскую позицию, но, не имея большинства в кабмине, не может принимать единоличные решения по Украине.

"Есть большая надежда, что после формирования нового правительства Израиль будет помогать Украине гораздо больше и именно теми системами, которые нас интересуют. К сожалению, это тоже займет время, так как это маленькая страна, которая сконцентрирована на собственных интересах", — сказал посол.

Вместе с тем Корнийчук подчеркнул, что Украина переоценивает важность военной поддержки Израиля, поскольку их производственные мощности не рассчитаны на большие объемы экспорта. Поэтому ожидать, что изменение ситуации в Израиле приведет к немедленной большой помощи Украине, не стоит, подытожил украинский дипломат.

Напомним, правительство Украины направило Израилю официальный запрос на получение систем ПВО, которые могли бы ощутимо снизить опасность ракетных ударов россиян и атак иранскими дронами.

В то же время бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что поставки израильского оружия в Украину сопряжены с определенной опасностью. По его словам, существует угроза, что это вооружение может в конечном счете попасть в руки Ирана.

19 октября министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что Украине не продавалось израильское вооружение. По его словам, Израиль оказывал только гуманитарную и медицинскую помощь, но поставок вооружений не было.