"Железный купол", "Патриот": Украина отправила запрос Израилю на получение систем ПВО, — СМИ

По информации журналистов, Киев просит 6 разных ЗРК. Украина хочет инициировать сотрудничество с Израилем в области противовоздушной и противоракетной обороны для защиты гражданского населения.

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Украинское правительство направило Израилю официальный запрос на получение систем противовоздушной обороны, которые позволили бы Киеву противостоять иранским дронам и российским баллистическим ракетам. Об этом пишет издание Axios со ссылкой на письмо, которое есть в распоряжении журналистов.

Сообщается, что Украина крайне заинтересована в получении систем ПВО "Железный луч", "Барак-8", "Патриот", "Железный купол", "Праща Давида", "Стрела" и поддержке Израиля в обучении украинских операторов.

Некоторые из упомянутых систем еще не введены в эксплуатацию, речь идет о ПВО "Железный луч", а системы "Патриот" произведены в США.

"По имеющейся информации… высока вероятность оперативных поставок в Российскую Федерацию баллистических ракет Fateh-110 и Zolfaghar из Ирана", — сказано в обращении к властям Израиля.

Поэтому в связи с этим Украина хочет инициировать сотрудничество с Израилем в области противовоздушной и противоракетной обороны для защиты гражданского населения.

Также в обращении Киева подчеркивалось, что запрос основан на соображении, что полученный Ираном положительный опыт применения оружия в Украине приведет к дальнейшему совершенствованию иранских систем. Это поспособствует производству Ираном наступательного вооружения и, как следствие, усилит угрозу безопасности Израиля.

Израильские официальные лица подтвердили журналистам, что получили письмо от украинских властей.

Что известно о некоторых из систем ПВО?

"Патриот" — американский зенитный ракетный комплекс, состоящий на вооружении Армии США и армий стран-союзниц. Комплекс способен одновременно обнаруживать и опознавать более 100 воздушных целей и предназначен для прикрытия крупных центров и военных баз.

"Железный купол" — израильская тактическая система ПРО, предназначенная для защиты от неуправляемых тактических ракет с дальностью полета от 4 до 70 километров. Каждая батарея может защищать территорию площадью 150 квадратных км.

"Праща Давида" — система многоуровневой противоракетной системы Армии обороны Израиля, которая предназначенная для перехвата баллистических ракет малой дальности и неуправляемых ракет большого калибра с дальностью пуска от 70 до 300 км, а также дозвуковых крылатых ракет

Напомним, 19 октября министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что готовит новый пакет помощи Украине. Он уточнил, что страна не продавала вооружение ВСУ, а только поставляла медикаменты и гуманитарную помощь. Ганц также отметил, что Израиль не передаст наступательное оружие Киеву "из оперативных соображений".

Экс-премьер Израиля Биньямин Нетаньяху считает, что если Израиль начнет поставлять вооружение Украине, то оно может попасть в руки Ирана. Он считает, что Иерусалим ведет разумную поддержку, принимая беженцев и передавая гуманитарную помощь.