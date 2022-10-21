Обсуждали передачу технологий: Кулеба провел разговор с премьер-министром Израиля

В МИД Израиля заявили о поддержке Украины, а также выразили глубокую озабоченность в связи с кооперацией Ирана и РФ.

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Яиром Липидом. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Украинская сторона проинформировала израильских коллег о том, к чему приводят российские ракеты и иранские беспилотники. Атаки приводят к гибели людей, разрушениям и страданиям. В ходе обсуждения стороны обсудили передачу Украине систем противовоздушной и противоракетной обороны, а также технологий.

В МИД Израиля не указывали о поднятии вопроса передачи технологий или средств ПВО/ПРО для Украины. Израильский премьер озвучил поддержку Украины и глубокую озабоченность военными связями между Ираном и РФ.

Отметим, министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что системы ПВО они поставлять не будут. Однако они помогут Украине разработать систему раннего предупреждения о ракетных ударах. Израиль подал запрос Киеву на обмен информацией о потребностях в ПВО.

Напомним, украинский посол в Израиле заявил, что после выборов в Израиле ВСУ могут получать больше помощи. Также Украина переоценили возможности военного производства ВПК Израиля.

Ранее Израиль анонсировал новый пакет помощи гуманитарной и медицинской помощи для Украины.