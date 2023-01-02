"Все глибше і глибше": Буданов анонсував більше ударів по території РФ (відео)

Глава ГУР також зазначив, що ЗСУ можуть завдавати ударів по окупованому Криму та використовувати для цього будь-яке озброєння, оскільки півострів є українською територією.

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Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов очікує, що удари по військових об'єктах усередині Росії продовжуватимуться. Зокрема, їх більше і вони відбуватимуться в глибині російської території. Про це він сказав в інтерв'ю американському телеканалу ABC News.

Глава українського розвідувального відомства відмовився відповідати на запитання журналістки про те, чи відповідає Україна за удари по російських авіабазах. Він пообіцяв, що розповість про це після закінчення війни.

Однак Буданов зазначив, що дуже радий бачити, що відбувається усередині сусідньої країни. За його словами, буде більше поразок російських військових об'єктів, вони відбуватимуться "все глибше і глибше" всередині РФ.

Крім того, глава ГУР заявив, що ЗСУ можуть завдавати ударів по окупованому Криму та використовувати для цього будь-яке озброєння, оскільки півострів є українською територією.

Нагадаємо, 1 січня Кирило Буданов розкрив подробиці вибухів на базі в Енгельсі, який стався 29 грудня. За його словами, паралельно з ракетами на українській території, у РФ теж були вибухи, внаслідок яких було знищено кілька зенітно-ракетних комплексів.

Раніше, 26 грудня, радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що вибухи та пожежі на території Росії відбуватимуться у великих кількостях. Він додав, що ЗСУ мають повне юридичне право ліквідувати російські цілі на окупованих територіях.