"Знищили пару ЗРК": Буданов розкрив подробиці вибухів на базі в Енгельсі (відео)

Як заявив начальник ГУР Міноборони, одночасно з атакою української території, в РФ було знищено ворожі цілі.

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Начальник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розповів в інтерв'ю Факти ICTV, що сталося на російській авіабазі в Енгельсі.

На запитання журналіста про те, що сталося на території РФ у день масованого обстрілу України 29 грудня, Буданов відповів, що там стався "бавовна". Паралельно з ракетами на українській території, у РФ теж були вибухи, внаслідок яких було знищено кілька зенітно-ракетних комплексів.

"Під час ракетної атаки по нам був, як кажуть, "бавовна". Було знищено кілька зенітно-ракетних комплексів, паливних сховищ. Все йде синхронно", — розповів Буданов.

При цьому він зазначив, що у РФ з'являється нова проблема зі стратегічною авіацією — витрати ресурсу двигунів. Окупанти мають у строю близько 60% всього авіапарку Ту-160 і Ту-95. Тому дуже важливо їх тримати у гарному технічному стану. З вибухами на авіабазі частину літаків перевели на Далекий Схід. Через це їх доводиться долати тисячі кілометрів.

Нагадаємо, 30 грудня у ЗМІ показали супутникові знімки з авіабази в Енгельсі. На засніженому аеродромі видимих ушкоджень після атак немає.

26 грудня радник голови ВП Михайло Подоляк заявив, що пожежі та вибухи на території РФ відбуватимуться у великих кількостях у відповідь на агресію.