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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Бомбардувальників поменшало: з'явилися супутникові знімки аеродрому в Енгельсі

аеродром в енгельсі
Супутникове зображення бази в Енгельсі за 29 грудня

Під прошарком снігу видимих пошкоджень після українських атак немає, але між літаками почали ставити бар'єри для більшого захисту від можливих подій.

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На супутникових знімках із авіабази в Енгельсі немає видимих пошкоджень після двох атак цього тижня. Про це повідомляє The War Zone.

Компанія Planet Labs надала супутникові зображення російської авіабази в Енгельсі, датовані 29 грудня. Вони були зроблені після повідомлень про повторний удар/спрацювання ППО 29 грудня. Проте помітним стало суттєве скорочення активності російської авіації. На авіабазі розташовані лише 11 бомбардувальників. До атак їхня кількість могла доходити до 20.

Варто зазначити, що в перші дні після атаки 26 грудня була погана погода, тому супутникові зображення в оптичному діапазоні зробити було неможливо. Судячи з опублікованих знімків, над аеродромом у цей момент ішов сніг. Зараз на кадрах видно, що частина статегічних бомбардувальників Ту-95 і Ту-160 почищена від снігу, а частина — ні.

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Аналіз супутникового зображення

Також на авіабазі чітко видно захисні бар'єри поряд із як мінімум одним Ту-95. Вони покликані для того, щоб у разі пошкодження одного літака пожежа або уламки не зачепили другий.

Що сталося на авіабазі Енгельс?

Рано-вранці 26 грудня на базі стратегічної авіації "Енгельс-2" пролунав потужний вибух. За офіційними даними, над аеродромом спрацювало ППО, проте уламками від безпілотника вбило трьох військових. Також у телеграм-каналах писали, що ракета-перехоплювач могла пройти по дотичній, і тому вона не була знищена в повітрі, але змінила курс.

Журналіст Володимир Золкін, посилаючись на джерела, 27 грудня повідомив, що внаслідок української атаки пошкоджень зазнали 5 стратегічних бомбардувальників, а також загинули 17 і поранені 26 військових. Також було знищено вежу на авіабазі.

29 грудня, коли ЗС РФ атакували українські міста, біля аеродрому було чути вибухи. На фото в мережі було видно сліди від спрацювання ППО.

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ППО над Енгельсом
Фото: Telegram

Пізніше в телеграм-каналах РФ почали писати, що ППО збила свій винищувач Су-27. Льотчик загинув, а дані були отримані в джерел у Міноборони РФ.

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Публікація в російському телеграм-каналі про збиття свого ж винищувача

Нагадаємо, 26 грудня радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що пожежі та вибухи на території РФ відбуватимуться у великих кількостях у відповідь на агресію.

27 грудня у NYT написали, що вибухи на базі в Енгельсі свідчать, що Київ не боїться ескалації з РФ.