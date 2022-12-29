"ППО працювала по НЛО": біля аеродрому в Енгельсі чули вибухи (фото)

На цій авіабазі зазвичай базуються стратегічні бомбардувальники Ту-160. За версією губернатора Саратовської області Романа Бусаргіна, ЗС РФ знищили "невідомий об'єкт".

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У місті Енгельс Саратовської області, де розташований російський військовий аеродром, удень 29 грудня спрацювали системи ППО. Про це повідомив у Telegram губернатор регіону Роман Бусаргін.

"Знищено невідомий об'єкт. На місце направлено оперативні служби. Загрози для безпеки мешканців немає", — поінформував він.

Бусаргін додав, що поки що немає необхідності в евакуації з Енгельса. Чи були втрати на аеродромі — не відомо.

Місцеві мешканці чули звуки вибухів у районі аеродрому. На місце події виїжджали оперативні служби для перевірки, повідомили в пресслужбі губернатора регіону.

"Чути повітряну тривогу. Імовірно, спрацювали системи ППО", — пише Telegram-канал Mash.

Авіабаза в Енгельсі — єдине місце, де базуються стратегічні бомбардувальники Ту-160.

Вибухи в Енгельсі в грудні

За грудень це вже третя атака на військовий аеродром у Енгельсі. Відомо, що рано-вранці 5 грудня в районі аеродрому чули сильні вибухи. Пізніше стало відомо про удар по аеродрому "Дягілєво" в Рязанській області.

Міністерство оборони Росії заявило, що удар по військових аеродромах здійснили реактивними безпілотниками, від вибухів 4 військові отримали поранення.

Російська армія розосередила стратегічні бомбардувальники після атак із аеродрому в Енгельсі.

Друга атака на аеродром була вночі 26 грудня. Російські військові стверджували, що сили ППО збили український безпілотник на малій висоті під час підльоту до об'єкта.

Троє військових зазнали смертельних поранень нібито через падіння уламків збитого дрона.