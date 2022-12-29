"ПВО работалa по НЛО": возле аэродрома в Энгельсе слышали взрывы (фото)
На данной авиабазе обычно базируются стратегические бомбардировщики Ту-160. По версии губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, ВС РФ уничтожили "неопознанный объект".
В городе Энгельс Саратовской области, где расположен российский военный аэродром, днем 29 декабря сработали системы ПВО. Об этом сообщил в Telegram губернатор региона Роман Бусаргин.
"Уничтожен неопознанный объект. На место направлены оперативные службы. Угрозы для безопасности жителей нет", — проинформировал он.
Бусаргин добавил, что пока нет необходимости в эвакуации из Энгельса. Был ли ущерб аэродрому — не известно.
Местные жители слышали звуки взрывов в районе аэродрома. На место происшествия выезжали оперативные службы для проверки, сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора региона.
"Слышна воздушная тревога. Предположительно, сработали системы ПВО", — пишет Telegram-канал Mash.
Авиабаза в Энгельсе — единственное место, где базируются стратегические бомбардировщики Ту-160.
Взрывы в Энгельсе в декабре
За декабрь это уже третья атака на военный аэродром в Энгельсе. Известно, что рано утром 5 декабря в районе аэродрома слышали сильные взрывы. Позже стало известно об ударе по аэродрому "Дягилево" в Рязанской области.
Министерство обороны России заявило, что удар по военным аэродромам осуществили реактивными беспилотниками, от взрывов 4 военных получили ранения.
Российская армия рассредоточила стратегические бомбардировщики после атак по аэродрому в Энгельсе.
Вторая атака на аэродром была ночью 26 декабря. Российские военные утверждали, что силы ПВО сбили украинский беспилотник на малой высоте при подлете к объекту.
Трое военных получили смертельные ранения якобы из-за падения обломков сбитого дрона.