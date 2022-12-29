"ПВО работалa по НЛО": возле аэродрома в Энгельсе слышали взрывы (фото)

На данной авиабазе обычно базируются стратегические бомбардировщики Ту-160. По версии губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, ВС РФ уничтожили "неопознанный объект".

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В городе Энгельс Саратовской области, где расположен российский военный аэродром, днем 29 декабря сработали системы ПВО. Об этом сообщил в Telegram губернатор региона Роман Бусаргин.

"Уничтожен неопознанный объект. На место направлены оперативные службы. Угрозы для безопасности жителей нет", — проинформировал он.

Бусаргин добавил, что пока нет необходимости в эвакуации из Энгельса. Был ли ущерб аэродрому — не известно.

Местные жители слышали звуки взрывов в районе аэродрома. На место происшествия выезжали оперативные службы для проверки, сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора региона.

"Слышна воздушная тревога. Предположительно, сработали системы ПВО", — пишет Telegram-канал Mash.

Авиабаза в Энгельсе — единственное место, где базируются стратегические бомбардировщики Ту-160.

Взрывы в Энгельсе в декабре

За декабрь это уже третья атака на военный аэродром в Энгельсе. Известно, что рано утром 5 декабря в районе аэродрома слышали сильные взрывы. Позже стало известно об ударе по аэродрому "Дягилево" в Рязанской области.

Министерство обороны России заявило, что удар по военным аэродромам осуществили реактивными беспилотниками, от взрывов 4 военных получили ранения.

Российская армия рассредоточила стратегические бомбардировщики после атак по аэродрому в Энгельсе.

Вторая атака на аэродром была ночью 26 декабря. Российские военные утверждали, что силы ПВО сбили украинский беспилотник на малой высоте при подлете к объекту.

Трое военных получили смертельные ранения якобы из-за падения обломков сбитого дрона.