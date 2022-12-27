Київ не боїться ескалації: NYT про атаку російського аеродрому в Енгельсі

Кремль та підконтрольні йому ЗМІ постійно говорять про "важкі наслідки" за атаки по їх території. Проте українська армія демонструє здатність і готовність бити по військових об'єктах у глибокому тилу РФ, зазначають у виданні.

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Українська армія втретє атакувала базу стратегічної авіації РФ, внаслідок чого загинули троє військовослужбовців. У Києві показали, що вони не бояться ескалації із агресором. Про це пише The New York Times.

У грудні Україна завдала вже трьох ударів по російських базах стратегічної авіації РФ. Так ЗСУ показали, що вони все більше готові і здатні вести бій з РФ на дальній відстані, ніж будь-коли. Українські атаки показують, що ризик ескалації війни у відповідь на ці атаки, незважаючи на всі загрози Кремлю, невеликий. Також у виданні зазначають, що ЗС РФ воюють на межі своїх можливостей, а натяки Москви на використання ядерної зброї звучать порожніми.

Західні партнери протягом кількох місяців після повномасштабного вторгнення РФ висловлювали стурбованість у нападах на російську територію через загрозу ескалації. Кремль та підконтрольні йому ЗМІ неодноразово загрожували відповіддю за такі операції.

"РФ вказала безліч червоних ліній з приводу подальшої ескалації. Попри попередження про тяжкі наслідки, реакції немає. Чому? Тому що росіяни просто не мають на це можливостей", — заявив полковник у відставці Сергій Грабський.

Попри все це Україна проводить операції проти військових об'єктів у РФ та в окупованому Криму, який Москва вважає своїм. Українські офіційні особи вважають за краще публічно не брати на себе відповідальність за атаки проти РФ, але й не заперечують їх. Західні журналісти зазначають, що такі операції не можна порівняти зі шкодою від російського терору, але суттєво піднімають бойовий дух українців.

Нагадаємо, 26 грудня радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що Україна знищує "все, що стосується РФ". Вибухи та пожежі на території країни-окупанта, за його словами, відбуватимуться й надалі.

Фокус зібрав усе, що відомо про удар по базі стратегічної авіації РФ в Енгельсі. За офіційною версією російської влади, БПЛА збило ППО, але уламки вбили трьох людей.