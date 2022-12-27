Киев не боится эскалации: NYT об атаке российского аэродрома в Энгельсе

Кремль и подконтрольные ему СМИ постоянно говорят о "тяжелых последствиях" за атаки по их территории. Однако украинская армия демонстрирует способность и готовность бить по военным объектам в глубоком тылу РФ, отмечают в издании.

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Украинская армия в третий раз атаковала базу стратегической авиации РФ, в результате чего погибли трое военнослужащих. В Киеве показали, что они не боятся эскалации с агрессором. Об этом пишет The New York Times.

В декабре Украина нанесла уже три удара по российским базам стратегической авиации РФ. Таким образом ВСУ показали, что они все больше готовы и способны вести бой с РФ на более дальнем расстоянии, чем когда-либо. Украинские атаки показывают, что риск эскалации войны в ответ на эти атаки, несмотря на все угрозы Кремля, невелик. Также в издании отмечают, что ВС РФ воюют на пределе своих возможностей, а намеки Москвы на использование ядерного оружия звучат пустыми.

Западные партнеры в течение нескольких месяцев после полномасштабного вторжения РФ выражали обеспокоенность в нападениях на российскую территорию из-за угрозы эскалации. Кремль и подконтрольные ему СМИ неоднократно угрожали ответом за подобные операции.

"РФ указала множество красных линий по поводу дальнейшей эскалации. Несмотря на предупреждения о тяжелых последствиях, реакции нет. Почему? Потому что у россиян просто нет на это возможностей", — заявил полковник в отставке Сергей Грабский.

Несмотря на все это Украина проводит операции против военных объектов в РФ и в оккупированном Крыму, который Москва считает своим. Украинские официальные лица предпочитают публично не брать на себя ответственность за атаки против РФ, но и не отрицают их. Западные журналисты отмечают, что такие операции не сравнимы с ущербом от российского террора, но существенно поднимают боевой дух украинцев.

Напомним, 26 декабря советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что Украина уничтожает "все, что касается РФ". Взрывы и пожары на территории страны-оккупанта, по его словам, будут происходить и дальше.

Фокус собрал все, что известно об ударе по базе стратегической авиации РФ в Энгельсе. По официальной версии российских властей, БПЛА сбило ПВО, но осколки убили трех людей.