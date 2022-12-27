Внаслідок удару по авіабазі в Енгельсі пошкоджено 5 бомбардувальників Ту-95МС, – Золкін

За інформацією журналіста, після "прильоту" загинуло 17 військових, а 26 отримали поранення. Водночас через погану погоду супутники візуально встановити наслідки удару не можуть.

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26 грудня стався вибух на базі стратегічної авіації в Енгельсі. Внаслідок пригоди пошкодження отримали 5 літаків. Про це повідомляє журналіст Володимир Золкін, посилаючись на джерела.

Заявляється, що в результаті "прильоту" по авіабазі пошкодження зазнало 5 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Також загинуло 17 осіб та 26 отримали поранення, з яких 3 у тяжкому стані. Журналіст також каже, що було знищено диспетчерську вежу.

При цьому Золкін стверджує, що він отримав інформацію від надійних джерел та фото підтверджень у нього немає. Також він зазначив, що будь-яке джерело може помилятися, але чекати на повідомлення від Міноборони РФ про пошкодження не варто.

У виданні Defense Express додають, що супутникові знімки з авіабази зараз неможливо зробити. Область покрита щільними хмарами, тому звичайні супутники не допоможуть, потрібні знімки в діапазоні радіолокації, яким не заважає хмарність. Таким діапазоном оснащується Sentinel-1, він робив фото 26 грудня після атаки на аеродром. Однак проблема в тому, що він не призначений для розвідки, тому встановити пошкодження по них дуже складно.

[ + – ] Супутниковий знімок у радіолокаційному діапазоні, 26 грудня

Тому у виданні наклали звичайне супутникове зображення на радіолокаційне, щоб спростити розуміння розташування об'єктів. Таким чином видно, що на аеродромі була значна кількість літаків і дрібніших об'єктів. Останні можуть бути пожежними машинами або транспортом для Ту-95 та Ту-160.

[ + – ] Імовірно, літаки на аеродромі Енгельса

Пошкодити одразу 5 літаків могли, якщо при атаці було вражено майданчик для підвісу крилатих ракет на літаки.

Нагадаємо, в ніч на 26 грудня відбулися вибухи на авіабазі ЗС РФ в Енгельсі Саратовської області. За офіційними даними троє людей загинули, а в телеграм-каналах пишуть ще й про 4 поранених.

27 грудня у ЗСУ заявили, що РФ може готувати новий ракетний обстріл України під Новий рік. На базах зосереджують стратегічну авіацію.