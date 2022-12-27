В результате удара по авиабазе в Энгельсе повреждено 5 бомбардировщиков Ту-95МС, – Золкин

По информации журналиста, после "прилета" погибло 17 военных, а 26 получили ранения. Вместе с тем из-за плохой погоды спутники визуально установить последствия удара не могут.

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26 декабря произошел взрыв на базе стратегической авиации в Энгельсе. В результате происшествия повреждения получили 5 самолетов. Об этом сообщает журналист Владимир Золкин, ссылаясь на источники.

Заявляется, что в результате "прилета" по авиабазе повреждения получило 5 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Также погибло 17 человек и 26 получило ранения, из которых 3 в тяжелом состоянии. Журналист также говорит, что была уничтожена диспетчерская вышка.

При этом Золкин утверждает, что он получил информацию от надежных источников и фото подтверждений у него нет. Также он отметил, что любой источник может ошибаться, но ждать сообщений от Минобороны РФ о повреждениях не стоит.

В издании Defense Express добавляют, что спутниковые снимки с авиабазы сейчас невозможно сделать. Область покрыта плотными облаками, поэтому обычные спутники не помогут, нужны снимки в радиолокационном диапазоне, которым не мешает облачность. Таким диапазоном оснащается Sentinel-1, он делал фото 26 декабря уже после атаки на аэродром. Однако проблема в том, что он не предназначен для разведки, поэтому установить повреждения по ним крайне сложно.

[ + – ] Спутниковый снимок в радиолокационном диапазоне, 26 декабря

Поэтому в издании наложили обычное спутниковое изображение на радиолокационное, чтобы упростить понимание расположение объектов. Таким образом видно, что на аэродроме находилось значительно количество самолетов и более мелких объектов. Последние могут быть пожарными машинами или же транспортом для Ту-95 и Ту-160.

[ + – ] Предположительно, самолеты на аэродроме Энгельса

Повредить сразу 5 самолетов могли, если при атаке была поражена площадка для подвеса крылатых ракет на самолеты.

Напомним, в ночь на 26 декабря произошли взрывы на авиабазе ВС РФ в Энгельсе Саратовской области. По официальным данным три человека погибли, а в телеграм-каналах пишут еще и о 4 раненых.

27 декабря в ВСУ заявили, что РФ может готовить новый ракеты обстрел Украины под Новый год. На базах сосредоточивают стратегическую авиацию.