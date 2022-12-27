"Підступні наміри": у ЗСУ заявили про можливий ракетний обстріл України під Новий рік (відео)

Після вибухів на авіабазі в Енгельсі росіяни зосередили стратегічну авіацію. Українське військове командування попереджає, що загроза нової масованої атаки з інфраструктури не зникла.

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Російські військові можуть завдати чергового ракетного удару по Україні під новорічні свята. Таку думку висловив речник командування Повітряних сил (ВПС) Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі єдиного телемарафону 27 грудня.

Президент України Володимир Зеленський і вище військове командування кажуть, що загроза обстрілу не минула, наголосив він.

"Армія РФ не залишила підступних намірів і нова атака по інфраструктурі може статися під новорічні свята. Ми повинні готуватися постійно, дотримуватися рекомендацій влади", — зауважив речник ВПС.

[ + – ] Юрій Ігнат говорить про активність ворожої авіації на 2-й хвилині

Після вибухів у ніч із 25 на 26 грудня на російській авіабазі в Енгельсі в Саратовській області ЗС РФ розосередили літаки стратегічної авіації.

"На "Енгельсі" ще залишається певна кількість літаків. Більшість з них уже передислоковані на різні аеродроми, які можуть їх приймати, утримувати та обслуговувати", — зазначив Ігнат.

Активність ворожої авіації надвечір була суттєво зменшена, констатував він.

Запаси іранських дронів в армії РФ

До другої партії поставок з Ірану увійшли 250 ударних дронів Shahed-131 і Shahed-136. Із них 70 збили українські сили протиповітряної оборони, поінформував військовий.

"Можна далі відмінусувати і рахувати... Росіяни робитимуть все, щоб схиляти Іран до подальшої співпраці", — наголосив Ігнат.

Війна в Україні переходить у фазу найбільшого використання ударних БПЛА та баражуючих боєприпасів, підсумував спікер.

Зазначимо, що армія Росії станом на 26 грудня тримала у Чорному морі носії ракет типу "Калібр", загальний залп яких складає 16 снарядів. Підготовка окупантів нагадала українському командуванню маневри перед масованим ракетним ударом 5 грудня.

Росія продовжує виробництво крилатих ракет "Іскандер", "Калібр" та Х-101, заявили повітряні сили ЗСУ 26 грудня. Військові вважають, що темпи випуску не такі високі для частих ударів по українських містах.