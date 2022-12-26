"Має потужний потенціал": РФ продовжує виробляти крилаті ракети, — Повітряні сили

Спікер відомства Юрій Ігнат зазначив, що темпи випуску ракет не такі високі. Ймовірно, можливості завдавати регулярних ракетних ударів по Україні будуть обмежені.

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Росія продовжує виробляти крилаті ракети "Іскандер", "Калібр", Х-101. Проте темпи випуску не такі високі, щоб часто завдавати масованих ударів по території України. Про це сказав спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

За його словами, виробництво ракет не збігається з тією кількістю, яку РФ використовує для обстрілу нашої країни. Ймовірно, можливості Росії завдавати регулярних ракетних ударів по Україні будуть обмежені.

"Саме тому і тане цифра можливої кількості ракетних обстрілів. Спочатку говорили, 4-5, 3-4, тепер говорять уже на 2-3 (масовані ракетні атаки — ред.) залишилося, якщо підходити до цих даних із математичної точки зору", — сказав Ігнат.

Спікер командування зазначив, що варто звернути увагу на цю інформацію, проте розслаблятися не потрібно. Він додав, що в РФ все ще залишається потужні потенціал і бойова авіація.

"Будемо захищати державу і демілітаризувати російську техніку й окупантів", — заявив представник Повітряних сил.

Нагадаємо, 26 грудня голова ГУР Кирило Буданов розповів, що зараз в РФ мріють вийти на виробництво 20 ракет морського базування "Калібр". За його словами, росіяни майже не виготовляють "Іскандери". Для масованих ударів застосовуються різні крилаті ракети, які також потрібно виготовляти "на ходу".

23 грудня журнал Long War писав, що Росії вдалося наростити виробництво крилатих ракет Х-101.