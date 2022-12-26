Мріють вийти на 20 "Калібрів" на місяць: Буданов про виробництво ракет в РФ

За словами начальника ГУР, у Росії майже не виготовляють "Іскандери". Для масованих ударів застосовуються різні крилаті ракети, які також потрібно виготовляти "на ходу".

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Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю Liga.net розповів, скільки ракет на місяць виробляють в РФ.

Журналісти, посилаючись на повідомлення військкора Андрія Цаплієнка, запитали Буданова, чи можуть окупанти переналаштувати виробництво нових ракет. Цаплієнко з посиланням на "розвідку" писав, що РФ нібито намагається наростити річне виробництво крилатих ракет Х-101 у дев'ять разів з 59 до 467. На це глава військової розвідки заявив, що в РФ мріють вийти на виробництво 20 ракет морського базування "Калібр".

"Я пам’ятаю, що вони мріють вийти на виробництво 20 на місяць ракет "Калібр" морського базування. Порахуйте, скільки треба працювати, щоб забезпечити єдиний залп. Так, у залпі йдуть і Х-101, і Х-555, і "Калібр". Але ось вам статистика — рахуйте. "Іскандери" майже не виробляються", — заявив Буданов.

Також він додав, що повідомлення про те, що в РФ "завершують" розробку ядерної ракети "Сармат", тривають уже кілька років. Володимир Путін уже не вперше заявляє про "радіоактивний попіл".

Нагадаємо, за даними журналу Long War, РФ вдалося наростити виробництво ракет Х-101. Проаналізувавши серійні номери збитих ракет, аналітик дійшов висновку, що зараз одну ракету роблять приблизно за 4 дні.

12 грудня у ГУР заявили, що в РФ вистачить ракет на 3-5 хвиль масштабних обстрілів України. За оцінками української розвідки, РФ щомісяця виготовляє 40 ракет Х-101.