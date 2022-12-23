1 боєприпас за 4 дні: у РФ наростили виробництво крилатих ракет Х-101, — аналітики

Автор Long War Journal встановив, що означає серійний номер ракет і дійшов висновку, що РФ виробляє більше ракет, ніж очікувалося раніше.

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У Росії хоч і закінчуються ракети, проте вона щосили намагається наростити виробництво ракет Х-101. Ймовірно, виробництво вище, ніж оцінювали аналітики. Про це повідомляє журнал Long War.

Західний експортний контроль суттєво обмежив можливості виробництва ракет у РФ. Водночас розслідування журналістів говорить про зростання закупівель мікросхем через треті країни.

Для аналізу виробничих потужностей автор звертається до серійних номерів ракет. Кожна ракета Х-101 має унікальний 13-значний серійний номер. Перші три цифри "315" означають код конструкторського бюро "Райдуга". Наступні три цифри означають версію ракети — переважно це або "648", або "263". Усі ракети з номером "263", найімовірніше, зроблено після 2021 року. До такого припущення автор приходить на основі наступних цифр серійного номера, що означають квартал та рік виробництва. Останні символи позначають партію та номер ракети в ній.

[ + – ] Виробничі потужності КБ, де збирають ракети

У Росії використовують ракети фактично з виробничої лінії, що може говорити про скорочення запасів. Водночас Кремлю, ймовірно, вдалося наростити виробництво ракет. Початкові оцінки у три ракети на місяць виявилися невірними. З 2018 року РФ виробляє щонайменше одну Х-101 кожні чотири дні.

Українська ППО збила ракету, у якої серійний номер вдалося встановити лише частково. Виходячи з наявних цифр (ХХХХХ82824ХХХ — відомі символи серійника) автор припускає, що Х-101 було зроблено у другому кварталі 2022 року з 7 партії. Номер ракети був 20. Взявши за основу 20 як мінімальну партію поставок, робиться висновок, що РФ зробила не менше 402 ракет з 2018 року. Таким чином виходить, що за 1698 днів РФ виробила 402 ракети — це 0,24 ракети на день. Тобто один виріб збирають приблизно за 4 доби.

Водночас наголошується, що оцінка може бути неточною через обмеженість даних.

Нагадаємо, 12 грудня у ГУР заявили, що у РФ вистачить ракет на 3-5 хвиль масштабних обстрілів України. За оцінками української розвідки, РФ щомісяця виготовляє 40 ракет Х-101.

24 листопада у ЗМІ заявили, що у російській ракеті Х-101 знайшли американські деталі компанії Vicor.