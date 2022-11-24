У російській ракеті Х-101 знайшли американські компоненти — Defense Express (фото)
На Київщині знайшли залишки крилатої ракети Х-101, у якій знайшли компоненти.
У російській крилатій ракеті Х-101 знайшли американські модульні деталі. Про це повідомляє Defense Express.
На Київщині виявили залишки збитої ракети Х-101. Її фотографії опублікував начальник Головного управління Національної поліції Київської області Андрій Нєбитов.
Проте особливу увагу привертає фотографія частини енергозабезпечення ракети. Джерела видання передали докладні фотографії цієї частини.
За ними вдалося встановити, що це за мікросхеми та їхнього виробника. На фото блоки DC-DC — перетворювачі від американської компанії Vicor. Ця компанія постачає свою продукцію Пентагону через прямі контракти. Компанія є постачальником комплектуючих для кінцевої продукції цілої низки виробників, включаючи в аерокосмічній сфері.
Однак у виданні зазначають, що значна частина продукції не підходить під станційні товари й доступна для продажу навіть на Aliexpress. Використання таких компонентів у військовій продукції говорить лише про одне — ВПК Росії залежить від зовнішніх постачань. Зараз у РФ виробляють до 180 ракет Х-101 на рік.
Нагадаємо, 23 листопада ЗС РФ запустили по Україні 67 крилатих ракет Х-101 і Х-555. Після ударів у більшій частині країни стався блекаут.