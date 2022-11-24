У російській ракеті Х-101 знайшли американські компоненти — Defense Express (фото)

На Київщині знайшли залишки крилатої ракети Х-101, у якій знайшли компоненти.

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У російській крилатій ракеті Х-101 знайшли американські модульні деталі. Про це повідомляє Defense Express.

На Київщині виявили залишки збитої ракети Х-101. Її фотографії опублікував начальник Головного управління Національної поліції Київської області Андрій Нєбитов.

[ + – ] Залишки ракети Х-101

Проте особливу увагу привертає фотографія частини енергозабезпечення ракети. Джерела видання передали докладні фотографії цієї частини.

[ + – ] Компоненти від компанії Vicor

За ними вдалося встановити, що це за мікросхеми та їхнього виробника. На фото блоки DC-DC — перетворювачі від американської компанії Vicor. Ця компанія постачає свою продукцію Пентагону через прямі контракти. Компанія є постачальником комплектуючих для кінцевої продукції цілої низки виробників, включаючи в аерокосмічній сфері.

[ + – ] Деталь від Vicor можна купити на Aliexpress

Однак у виданні зазначають, що значна частина продукції не підходить під станційні товари й доступна для продажу навіть на Aliexpress. Використання таких компонентів у військовій продукції говорить лише про одне — ВПК Росії залежить від зовнішніх постачань. Зараз у РФ виробляють до 180 ракет Х-101 на рік.

Нагадаємо, 23 листопада ЗС РФ запустили по Україні 67 крилатих ракет Х-101 і Х-555. Після ударів у більшій частині країни стався блекаут.

У ВПС України назвали, які ракети РФ усе ще може виробляти.