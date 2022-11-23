Сьогодні Росія випустила по Україні 67 крилатих ракет, — Залужний

За словами Головнокомандувача ЗСУ, Росія атакувала Україну ракетами Х-101 та Х-555, а також ракетами морського базування "Калібр".

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Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний прокоментував сьогоднішній удар Російської Федерації по енергетичній інфраструктурі України. За його словами, противник не може здолати ЗСУ, а тому він вирішив вести війну з мирними громадянами. Про це Залужний написав у себе в Telegram.

Залужний зазначив, що під час сьогоднішньої атаки Росія запустила у бік України 67 ракет, серед яких Х-101 та Х-555. Крім того, РФ стріляла ракетами морського базування "Калібр". ЗСУ та інші сили оборони змогли знищити 51 крилату ракету, а також 5 дронів-каїкадзе типу "Ланцет".

"Лише по Києву випущено 30 ракет, 20 знищено", — зазначив Залужний.

Також Головнокомандувач подякував українським військовослужбовцям за професіоналізм. Залужний висловив подяку країнам-партнерам України за надані засоби ППО та ПРО. Він нагадав, що мир у Європі залежить від того, наскільки захищена Україна.

Що таке ракети Х-101 та Х-555?

Х-101 — це стратегічна крилата ракета класу "повітря-земля". Вона використовує комбіновану систему наведення: інерційну систему з оптико-електронною корекцією; на кінцевій ділянці використовується головка самонаведення.

Х-555 – це модифікація ракети Х-55. Це стратегічна авіаційна ракета, розроблена ще наприкінці 1970-х років у СРСР. Здійснює політ на дозвукових швидкостях на гранично малих висотах, може огинати рельєф місцевості.

Нагадаємо, що, як повідомили у ЗСУ, 23 листопада РФ випустила по Україні 70 крилатих ракет, 51 вдалося збити. Окрім ракет, країна-агресор використала для атаки на українські міста 5 дронів-камікадзе типу "Ланцет". Ракети росіяни запускали з літаків та двох катерів у Чорному морі.

Також Фокус писав, що, за інформацією Нацполіції України, 6 людей загинули в результаті масованого обстрілу України. Підтверджено попадання російської ракети до житлового будинку у Вишгороді, внаслідок чого троє людей отримали смертельні поранення.