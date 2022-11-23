Сегодня Россия выпустила по Украине 67 крылатых ракет, — Залужный

По словам Главнокомандующего ВСУ, Россия атаковала Украину ракетами Х-101 и Х-555, а также ракетами морского базирования "Калибр".

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Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный прокомментировал сегодняшний удар Российской Федерации по энергетической инфраструктуре Украины. По его словам, противник не может одолеть ВСУ, а потому он решил вести войну с мирными гражданами. Об этом Залужный написал у себя в Telegram.

Залужный отметил, что во время сегодняшней атаки Россия запустила в сторону Украины 67 ракет, среди которых Х-101 и Х-555. Кроме того, РФ стреляла ракетами морского базирования "Калибр". ВСУ и другие силы обороны смогли уничтожить 51 крылатую ракету, а также 5 дронов-каикадзе типа "Ланцет".

"Только по Киеву было выпущено 30 ракет, 20 уничтожено", — отметил Залужный.

Также главнокомандующий поблагодарил украинских военнослужащих за профессионализм. Залужный выразил благодарность странам-партнерам Украины за предоставленные средства ПВО и ПРО. Он напомнил, что мир в Европе зависит от того, насколько защищена Украина.

Что такое ракеты Х-101 и Х-555?

Х-101 – это стратегическая крылатая ракета класса "воздух-земля". Она использует комбинированную систему наведения: инерциальная система с оптико-электронной коррекцией; на конечном участке используется головка самонаведения.

Х-555 – это модификация ракеты Х-55. Это стратегическая авиационная ракета, которая была разработана еще в конце 1970-х годах в СССР. Совершает полет на дозвуковых скоростях на предельно малых высотах, может огибать рельеф местности.

Напомним, что, как сообщили в ВСУ, 23 ноября РФ выпустила по Украине 70 крылатых ракет, 51 удалось сбить. Кроме ракет, страна-агрессор использовала для атаки на украинские города 5 дронов-камикадзе типа "Ланцет". Ракеты россияне запускали из самолетов и двух катеров в Черном море.

Также Фокус писал, что, по информации Нацполиции Украины, 6 человек погибли в результате массированного обстрела Украины. Подтверждено попадание российской ракеты в жилой дом в Вышгороде, в результате чего три человека получили смертельные ранения.