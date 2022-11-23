6 человек погибли в результате массированного обстрела Украины, — Нацполиция (фото)

Подтверждено попадание российской ракеты в жилой дом в Вышгороде, в результате чего три человека получили смертельные ранения.

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6 человек погибли и 36 получили различные ранения в результате массированного обстрела Украины, который был осуществлен 23 ноября. Эту информацию подтвердил глава Национальной полиции Игорь Клименко.

По его словам, в ходе массированного обстрела Украины зафиксировано попадания российских ракет в 16 объектов инфраструктуры.

Жертвами ракетных ударов ВС РФ, как отметил Игорь Клименко, стали как минимум 6 человек. Еще 36 граждан получили различные ранения.

[ + – ] 3 человека погибли в результате обстрела Вышгорода [ + – ] 3 человека погибли в результате обстрела Вышгорода [ + – ] 3 человека погибли в результате обстрела Вышгорода

"В Киевской области попадание в жилой дом в городе Вышгороде — три человека погибли и 20 травмированы. По Украине на данный момент мы зафиксировали гибель шести человек, 36 граждан получили ранения. Призываю украинцев, у которых нет связи, выходить на улицы и обращаться к полицейским с сообщениями о преступлениях в результате бомбардировок, или преступлениях, которые могут быть совершены или совершались, пока не было света", — продолжил Клименко.

Глава Нацполиции также добавил, что после массированного обстрела Украины для несения службы дополнительно привлекли 3000 пеших патрулей, а число автопатрулей увеличено в два раза.

[ + – ] 6 человек погибли в результате массированного обстрела Украины

Стоит отметить, что 23 ноября ВС РФ осуществили массированный ракетный удар по Киеву и области. Во время действия воздушной тревоги в разных районах столицы прогремели взрывы, а местные жители сообщали о пожарах на местах возможных прилетов ракет.

Мэр Киева Виталий Кличко уточнял, что ВС РФ выпустили в направлении украинской столицы 31 крылатую ракету. 21 вражеских снаряд удалось сбить подразделениям противовоздушной обороны. Также сообщалось, что под ракетный удар ВС РФ попал Вышгород Киевской области, а одна из российских ракет попала в многоквартирный жилой дом.