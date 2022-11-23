6 людей загинули внаслідок масованого обстрілу України, — Нацполіція (фото)

Підтверджено попадання російської ракети до житлового будинку у Вишгороді, внаслідок чого троє людей отримали смертельні поранення.

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6 людей загинули та 36 отримали різні поранення внаслідок масованого обстрілу України, який було здійснено 23 листопада. Цю інформацію підтвердив голова Національної поліції Ігор Клименко.

За його словами, під час масованого обстрілу України зафіксовано влучення російських ракет до 16 об'єктів інфраструктури.

Жертвами ракетних ударів ЗС РФ, як зазначив Ігор Клименко, стали щонайменше 6 людей. Ще 36 громадян отримали різні поранення.

[ + – ] 3 особи загинули внаслідок обстрілу Вишгорода [ + – ] 3 особи загинули внаслідок обстрілу Вишгорода [ + – ] 3 особи загинули внаслідок обстрілу Вишгорода

"У Київській області попадання в житловий будинок у місті Вишгороді — троє людей загинуло і 20 травмовано. В Україні на цей час ми зафіксували загибель шести осіб, 36 громадян отримали поранення. Закликаю українців, які не мають зв'язку, виходити на вулиці і звертатися до поліцейських із повідомленнями про злочини внаслідок бомбардувань, або злочини, які можуть бути скоєні або скоєні, поки не було світла", — продовжив Клименко.

Глава Нацполіції також додав, що після масованого обстрілу України для несення служби додатково залучили 3000 піших патрулів, а кількість автопатрулів збільшена вдвічі.

[ + – ] 6 людей загинули внаслідок масованого обстрілу України

Варто зазначити, що 23 листопада ЗС РФ здійснили масований ракетний удар по Києву та області. Під час дії повітряної тривоги у різних районах столиці прогриміли вибухи, а місцеві жителі повідомляли про пожежі на місцях можливих прильотів ракет.

Мер Києва Віталій Кличко уточнював, що ЗС РФ випустили у напрямку української столиці 31 крилату ракету. 21 ворожий снаряд вдалося збити підрозділам протиповітряної оборони. Також повідомлялося, що під ракетний удар ЗС РФ потрапив Вишгород Київської області, а одна з російських ракет потрапила до багатоквартирного житлового будинку.