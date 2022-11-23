"Сбили 21": Кличко рассказал, сколько ракет РФ летели на Киев (видео)

В ходе общения с журналистами столичный градоначальник рассказал, что в результате атаки 11 человек пострадали.

Related video

Мэр Киева Виталий Кличко в эфире телемарафона прокомментировал обстрел территории Украины, в частности, столицы Украины. По его словам, большую часть ракет, выпущенных по Киеву, удалось сбить ПВО.

"На Киев летела 31 ракета, 21 ракета была сбита", – сообщил Кличко, ссылаясь на информацию, полученную от военных.

[ + – ] Большинство ракет, летевших на Киев, удалось сбить, - мэр Кличко

По его словам произошло "несколько вмешательств в объекты критической инфраструктуры" и часть Киева обесточена. Также отсутствует водоснабжение. Работники Киевводоканала и Киевэнерго работают над восстановлением.

Также мэр Киева сообщил, что 11 человек были ранены в результате обстрела. 10 – госпитализированы. Среди них один ребенок.

"По поводу погибших — информация пока отсутствует", — сообщил Виталий Кличко. И уточнил, что электротранспорт в столице работает в режиме выходного дня, то есть с большими перерывами, нежели обычно.

Напомним, одна из российских ракет попала в многоэтажный дом в Киевской области. Про количество пострадавших и погибших в Нацполиции пока не сообщали.

Также после обстрела территории Украины пропал свет в большей части Молдовы. Там начались экстренные отключения.

А глава СНБО Алексей Данилов заявил, комментируя обстрелы со стороны России, что о никаких переговорах и речи быть не может.