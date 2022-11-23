"Переговоры – только через прицел": Данилов отреагировал на новый ракетный обстрел Украины

По словам секретаря СНБО, россиянам в этом вопросе не помогут ни ракеты, ни "шахиды". До этого чиновник добавил, что гарантией безопасности Украины может стать только "полная денуклеаризация России".

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После сегодняшних обстрелов территории Украины и объектов инфраструктуры, секретарь СНБО Алексей Данилов опубликовал эмоциональный твит, в котором заявил, что никаких переговоров с РФ не будет.

"Диктуем по слогам. Ни ваши ракеты. Ни ваши "шахиды". Ни ваши обстрелы роддомов ни на миллиметр, ни на шаг не приблизят ваше желание о переговорах. Только одно желание – уничтожать чудовище. Со страной-террористом – переговоры только через прицел Сил обороны", — написал Данилов.

[ + – ] Пост Алексея Данилова Фото: Скриншот

За несколько часов до начала обстрела со стороны ВС РФ глава СНБО опубликовал еще один твит, в котором говорил уже о послевоенных договоренностях. В частности, центральной темой должна стать "полная денуклеаризация России".

"Это гарантия для Украины и для всего мира неповторения преступления агрессии и угроз ядерного апокалипсиса для мира. Безусловное ядерное разоружение – условие послевоенных договоренностей с новым руководством РФ или других государств, которые будут образованы на ее территории", — сообщил Данилов.

Напомним, после ракетных ударов по территории Украины без света остались Львов, Харьков и часть Киевской области.

Были аварийно остановлены энергоблоки трех АЭС. Также начались аварийные отключения света в Молдове.

Уже известно, что от ракетных ударов по Киеву пострадали девять человек. А в Киевской области российская ракета попала в многоэтажный дом.