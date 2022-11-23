"Переговори – лише через приціл": Данілов відреагував на новий ракетний обстріл України

За словами секретаря РНБО, росіянам у цьому питанні не допоможуть ані ракети, ані "шахіди". До цього урядовець додав, що гарантією безпеки України може стати лише "повна денуклеаризація Росії".

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Після сьогоднішніх обстрілів території України та об'єктів інфраструктури секретар РНБО Олексій Данілов опублікував емоційний твіт, у якому заявив, що жодних переговорів із РФ не буде.

"Диктуємо по складах. Ні ваші ракети. Ні ваші "шахіди". Ні ваші обстріли пологових будинків ані на міліметр, ані на крок не наблизять ваше бажання про перемовини. Лише єдине бажання — нищити потвору. З країною-терористом — переговори тільки через приціл Сил оборони", — написав Данілов.

[ + – ] Посада Олексія Данілова Фото: Скриншот

За кілька годин до початку обстрілу з боку ЗС РФ глава РНБО опублікував ще один твіт, у якому говорив уже про післявоєнні домовленості. Зокрема, центральною темою має стати "повна денуклеаризація Росії".

"Це гарантія для України та для всього світу неповторення злочину агресії та погроз ядерного апокаліпсиса для світу. Безумовне ядерне роззброєння — умова повоєнних домовленостей з новим керівництвом РФ або інших держав, які будуть утворені на її території", — повідомив Данілов.

Нагадаємо, після ракетних ударів територією України без світла залишилися Львів, Харків та частина Київської області.

Було аварійно зупинено енергоблоки трьох АЕС. Також розпочалися аварійні відключення світла у Молдові.

Вже відомо, що від ракетних ударів по Києву постраждали дев'ятеро людей. А на Київщині російська ракета потрапила у багатоповерховий будинок.