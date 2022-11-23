"РФ оставила Молдову в темноте": Санду отреагировала на блэкаут в стране из-за обстрела Украины

По словам президента Молдовы, нельзя доверять режиму Кремля, который заставляет людей жить в холоде и без света. Как рассказали в парламенте, из-за критической ситуации сработало автоматическое отключение транзита электроэнергии из Румынии.

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Президент Молдовы Майя Санду прокомментировала проблемы с электроснабжением в Молдове после массированных ракетных ударов РФ по энергосистеме Украины. Об этом глава молдавского государства написала у себя в Facebook.

"Россия оставила Молдову в темноте", –– в частности, прокомментировала она.

Санду отметила, что в результате военной агрессии России против Украины умирают люди и разрушаются жилые кварталы. Кроме того, Москва продолжает бить ракетами по энергетической инфраструктуре.

"Нападения на Украину продолжаются и сейчас. Люди вытаскивают своих раненых из-под завалов. И они оплакивают своих умерших близких. Жизни людей нельзя повернуть вспять. Но подачу электроэнергии можно восстановить", –– уточнила президент.

Политик подчеркнула, что Молдова обязательно решит все технические проблемы и в стране снова будет свет. Все государственные учреждения государства сейчас работают в этом направлении, добавила она.

Как считает глава Молдовы, нельзя доверять российском режиму, который оставляет людей в темноте и холоде и "намеренно убивает людей из простого желания держать другие народы в нищете и унижении".

"Каким бы трудным это ни было сейчас, наш единственный путь, будущий путь Республики Молдова, должен оставаться в сторону свободного мира", –– резюмировала Санду.

Депутат парламента Молдовы Раду Маран, в свою очередь, объяснил, что критическая ситуация в Украине привела к автоматическому перекрытию транзитной линии из Румынии.

По его словам, такое отключение электричества было необходимо для защиты электрических сетей и подстанций от перегрузки.

"Если бы автоматическое отключение не применялось, электростанции могли серьезно пострадать, а отключения могли длиться дольше", –– рассказал он.

[ + – ] Больница скорой медицинской помощи в Кишиневе оказалась обесточена

Блэкаут в Молдове: что происходит?

После массированных ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры в украинских городах в среду, 23 марта, в соседней Молдове начались проблемы с энергоснабжением.

В домах нет света, а в Кишиневе из-за отсутствия питания в сети остановились троллейбусы, в результате проезд автотранспорта по дорогам оказался затруднен. Город стал в пробках, а люди на остановках ожидают хоть какого-то общественного транспорта.

В некоторых районах столицы Молдовы не работают светофоры, а на заправках выстроились очереди из автомобилей.

В стране также возникли проблемы с мобильной связью. По данным операторов, связь смогут восстановить после возобновления подачи электроэнергии.

В некоторых районах города пропало водоснабжение.

Напомним, сегодня, 23 ноября, Россия нанесла массированные ракетные удары по ряду украинских городов. Взрывы прозвучали в Николаевской, Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Полтавской областях и Херсоне.

Из-за обстрела Львов оказался полностью обесточен. В Днепропетровской и Винницкой областях зафиксировані попадания ракет противника в цели.