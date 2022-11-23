"РФ залишила Молдову у темряві": Санду відреагувала на блекаут у країні через обстріл України

За словами президентки Молдови, не можна довіряти режиму Кремля, який змушує людей жити у холоді та без світла. Як розповіли у парламенті, через критичну ситуацію спрацювало автоматичне відключення транзиту електроенергії з Румунії.

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Президентка Молдови Мая Санду прокоментувала проблеми з електропостачанням у Молдові після масованих ракетних ударів РФ по енергосистемі України. Про це глава молдавської держави написала у себе у Facebook.

"Росія залишила Молдову в темряві", — зокрема, прокоментувала вона.

Санду зазначила, що внаслідок військової агресії Росії проти України вмирають люди та руйнуються житлові квартали. Крім того, Москва продовжує бити ракетами по енергетичній інфраструктурі.

"Напади на Україну продовжуються і зараз. Люди витягують своїх поранених з-під завалів. І вони оплакують своїх померлих близьких. Життя людей не можна повернути назад. Але постачання електроенергії можна відновити", — уточнила президентка.

Політикиня наголосила, що Молдова обов'язково розв'яже всі технічні проблеми й в країні знову буде світло. Усі державні установи держави зараз працюють у цьому напрямі, додала вона.

Як вважає глава Молдови, не можна довіряти російському режиму, який залишає людей у темряві та холоді та "навмисно вбиває людей з простого бажання тримати інші народи у злиднях та приниженні".

"Як би важко це не було зараз, наш єдиний шлях, майбутній шлях Республіки Молдова, повинен залишатися у бік вільного світу", — резюмувала Санду.

Депутат парламенту Молдови Раду Маран пояснив, що критична ситуація в Україні призвела до автоматичного перекриття транзитної лінії з Румунії.

За його словами, таке відключення електрики було необхідним для захисту електричних мереж та підстанцій від перевантаження.

"Якби автоматичне відключення не застосовувалося, електростанції могли серйозно постраждати, а відключення могли тривати довше", — розповів він.

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Блекаут у Молдові: що відбувається?

Після масованих ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури в українських містах у середу, 23 березня, у сусідній Молдові почалися проблеми з енергопостачанням.

У будинках немає світла, а в Кишиневі через відсутність живлення в мережі зупинилися тролейбуси, в результаті проїзд автотранспорту дорогами виявився утрудненим. Місто стало в пробках, а люди на зупинках чекають на хоч якийсь громадський транспорт.

У деяких районах столиці Молдови не працюють світлофори, а на заправках вишикувалися черги з автомобілів.

У країні також виникли проблеми з мобільним зв'язком. За даними операторів, зв'язок зможуть поновити після відновлення подачі електроенергії.

У деяких районах міста зникло водопостачання.

Нагадаємо, сьогодні, 23 листопада, Росія завдала масованих ракетних ударів по низці українських міст. Вибухи пролунали у Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Полтавській областях та Херсоні.

Через обстріл Львів виявився повністю знеструмленим. У Дніпропетровській та Вінницькій областях зафіксовано влучення ракет супротивника в цілі.