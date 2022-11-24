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Военный Фокус Российско-украинская война Обстрелы городов Украины Блэкаут в Украине после обстрела ВС РФ 23 ноября

В российской ракете Х-101 нашли американские компоненты, – Defense Express (фото)

производство ракет в рф
Х-101 в конструкции имеет американские компоненты

В Киевской области нашли остатки крылатой ракеты Х-101, в которой нашли компоненты

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В российской крылатой ракете Х-101 были найдены американские модульные детали. Об этом сообщает Defense Express.

В Киевской области обнаружили остатки сбитой ракеты Х-101. Ее фотографии опубликовал начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов.

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Остатки ракеты Х-101

Однако особенное внимание привлекает фотография части энергообеспечения ракеты. Источники издания передали детальные фотографии этой части.

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Компоненты от компании Vicor

По ним удалось установить, что это за микросхемы и их производителя. На фото блоки DC-DC преоброзователи от американской компании Vicor. Эта компания поставляет свой продукцию Пентагону через прямые контракты. Компания является поставщиком комплектующих для конечной продукции целого ряда производителей, включая с ними в аэрокосмической сфере.

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Деталь от Vicor можно купить на Aliexpress

Однако в издании отмечают, что значительная часть продукции не подходит под станционные товары и доступна для продажи даже в Aliexpress. Использование таких компонентов в военной продукции говорит только об одном — ВПК России зависим от внешних поставок. На данный момент в РФ производится до 180 ракет Х-101 в год.

Напомним, 23 ноября ВС РФ запустили по Украине 67 крылатых ракет Х-101 и Х-555. После ударов в большей части страны случился блэкаут.

В ВВС Украины назвали, какие ракеты РФ все еще могут производить.