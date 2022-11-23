В ВВС Украины назвали, какие ракеты в РФ все еще могут производить

Оккупанты не могут изготовить Х-555, но производят "Калибры" и Х-101. Однако медленнее чем раньше.

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В России стало существенно меньше ракет, однако некоторые из них оккупанты все еще могут производить. Об этом заявил спикер Командования ВВС Украины Юрий Игнат в телемарафоне, передает "Лига.Новости".

По словам спикера, в РФ стало существенно меньше ракет так как оккупанты не планировали воевать так долго. Однако некоторые боеприпасы враг способен производить.

"Если Х-555 они не производят, то Х-101 могут, как более новые ракеты, производить, то есть пополнять запасы. То же касается и "Калибров". То есть производство продолжается", — заявил Игнат, но попутно добавил, что этот процесс не такой быстрый.

Х-101 — это стратегические крылатые ракеты. Ее разработали в 2013 году. Дальность ракеты составляет около 5500 километров. Заявленное круговое отклонение составляет 10-20 метров.

Также в командовании назвали угрожающей информацию о том, что РФ может наладить изготовление дронов-камикадзе на своей территории. Ранее эту информацию озвучили в СМИ. По данным CNN, РФ может использовать родные уже со следующего года. Иран передал для этого нужные технологии.

Напомним, в Минобороны назвали, сколько у РФ осталось крылатых и баллистических ракет.

Также Европарламент признал Россию спонсором терроризма. За проголосовало 494 депутата.