У ВПС України назвали, які ракети в РФ все ще можуть виробляти

Окупанти не можуть виготовити Х-555, але виробляють "Калібри" та Х-101. Проте повільніше, ніж раніше.

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У Росії стало значно менше ракет, проте деякі з них окупанти все ще можуть виробляти. Про це заявив речник Командування ВПС України Юрій Ігнат у телемарафоні, передає "Ліга.Новини".

За словами спікера, у РФ стало значно менше ракет, оскільки окупанти не планували воювати так довго. Однак деякі боєприпаси ворог здатний виробляти.

"Якщо Х-555 вони не виробляють, то Х-101 можуть, як новіші ракети, виробляти, тобто поповнювати запаси. Те саме стосується і "Калібрів". Тобто виробництво триває", — заявив Ігнат, але принагідно додав, що цей процес не такий швидкий.

Х-101 — це стратегічні крилаті ракети. Її розробили у 2013 році. Дальність ракети становить близько 5500 км. Заявлене кругове відхилення складає 10-20 метрів.

Також у командуванні назвали загрозливу інформацію про те, що РФ може налагодити виготовлення дронів-камікадзе на своїй території. Раніше цю інформацію озвучили у ЗМІ. За даними CNN, РФ може використовувати рідні з наступного року. Іран передав для цього необхідні технології.

Нагадаємо, в Міноборони назвали, скільки у РФ залишилося крилатих та балістичних ракет.

Також Європарламент визнав Росію спонсором тероризму. За проголосували 494 депутати.