"Режим Путіна творить звірства": Європарламент визнав Росію спонсором тероризму

Масові вбивства українців у Бучі, Ірпені, Ізюмі та Лимані, бомбардування Драмтеатру у Маріуполі та вокзалу у Краматорську — це акти терору та воєнні злочини, зауважили політики. ЗС РФ позбавляють мирних жителів доступу до енергоресурсів, води та засобів зв'язку.

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Європарламент підтримав резолюцію щодо визнання Росії державою-спонсором тероризму. Про це повідомила пресслужба парламенту за підсумками голосування.

Документ підтримали 494 європейські політики, проти виступили 58, а 44 — утрималися.

"Після звірств, скоєних режимом президента РФ Володимира Путіна проти мирних жителів України, депутати Європарламенту визнали Росію державою-спонсором тероризму", — зазначається у релізі.

Російські війська атакують житлові райони та цивільну інфраструктуру, через це загинули тисячі українців, констатували депутати.

"Серйозні порушення міжнародного та гуманітарного права прирівнюються до актів терору і є воєнними злочинами", — зауважив Європарламент.

У тексті резолюції йдеться про довільні страти агресорів на окупованих територіях без суду і слідства, викрадення, акти сексуального насильства, тортур та інші звірства ЗС РФ.

Окремо наголошуються факти масових убивств у Бучі, Ірпені, Ізюмі та Лимані, напади на Драмтеатр у Маріуполі та залізничний вокзал у Краматорську.

Автори документа зазначають, що Росія порушує принципи Статуту ООН. Її війська викликали гуманітарну кризу в Маріуполі та зруйнували 95% міста. Окупанти позбавляють українців доступу до газу, електроенергії, води та засобів зв'язку, а також основних товарів та послуг.

[ + – ] Росія викликала гуманітарну кризу в Маріуполі та зруйнувала 95% міста

Парламентарії закликають членів Євросоюзу розробити правову базу для визначення країн-спонсорів тероризму та розробити суттєві санкції для них.

Євродепутати закликали до створення умов щодо міжнародної ізоляції РФ. Це стосується й членства Росії у міжнародних організаціях (Раді Безпеки ООН). У резолюції міститься заклик до скорочення дипломатичних відносин із РФ.

Контакти з її офіційними представниками на всіх рівнях треба звести до мінімуму, у Євросоюзі слід закрити та заборонити російські держустанови, центри науки та культури, а також організації та асоціації російської діаспори, які діють під крилом російських дипломатичних представництв та просувають держпропаганду, йдеться у документі.

Європарламент закликає прискорити роботу над 9-м пакетом санкцій проти Росії через численні ракетні удари по цивільній інфраструктурі України.

Визнання Росії спонсором тероризму: реакція України

Президент України Володимир Зеленський привітав рішення Європарламенту щодо визнання РФ державою-спонсором тероризму.

"Росію необхідно ізолювати на всіх рівнях і притягнути до відповідальності, щоб покласти край її багаторічній політиці тероризму в Україні та світі", — написав він у Telegram.

Євродепутат із Литви Андрюс Кубілюс перед узгодженням проєкту резолюції говорив про відсутність єдності у думках політиків щодо формулювань у документі.

У Білому домі вважають, що визнання Росії державою-спонсором тероризму не допоможе притягти Кремль до відповідальності, зазначає DW.

"Якщо більшість євродепутатів підтримають відповідну резолюцію, вона не матиме юридичних наслідків. Тим паче, що Європарламент має обмежений вплив на питання зовнішньої політики ЄС", — наголошує видання.

Нагадаємо, що найбільша група Європарламенту Європейської народної партії закликала визнати Росію державою-терористом. Політики зазначали, що президента Білорусі Олександра Лукашенка та президента РФ Володимира Путіна треба оголосити військовими злочинцями.

ПАРЄ у жовтні підтримала резолюцію про визнання режиму Путіна терористичним.