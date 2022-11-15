"Відкрито заявляємо": найбільша група Європарламенту закликала визнати РФ державою-терористом

У Європейському парламенті закликали посилити санкції проти Росії, а також орієнтуватися на співпрацю з російським народом та опозицією.

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Депутатська група Європейської народної партії у Європарламенті закликала визнати Росію державою-терористом, а самопроголошеного лідера Білорусі Олександра Лукашенка та президента РФ Володимира Путіна військовими злочинцями. Про це йдеться на офіційному сайті групи.

"Усі аналізи вказують на те, що ця війна буде тривалою. Тому біль, який міжнародне співтовариство вже завдає російському режиму, необхідно ще більше посилити", — сказано у заяві групи.

У заяві сказано, що Європейський Союз має продовжувати допомагати Україні постачанням зброї та організовувати гуманітарні коридори для мирних жителів. Крім того, необхідно, за словами депутатів, посилити санкції проти Росії. Їх можна буде почати знімати лише тоді, коли останній солдат РФ залишить територію України.

Також депутати пропонують створити фонд для відновлення України після війни.

"Це повідомлення дасть надію українцям. Фонд має бути щедрим і фінансуватися коштом ЄС, держав-членів, внесків донорів та компенсацій Росії за збитки", — йдеться у повідомленні.

Депутати закликали визнати Путіна та Лукашенка військовими злочинцями.

"Ми закликаємо до судового розгляду в рамках міжнародного", — йдеться у повідомленні.

Також депутати заявили, що необхідно працювати з росіянами та народом РФ, не з Володимиром Путіним. Європейський Союз має допомогти Росії стати демократичною країною.

В окремій заяві віцеголови групи із закордонних справ Раси Юкнявічене йдеться про те, що присутність Росії на переговорах лідерів G20, оскільки з терористами не можна вести переговори.

"Європейський парламент відкрито заявляє про це і ми проголосуємо за резолюцію на пленарному засіданні наступного тижня, щоб класифікувати Російську Федерацію як терористичну державу", — заявила депутат.

Раніше Фокус повідомляв, що у Європарламенті представили механізм виплат. За словами нардепа Олексія Гончаренка, механізм виплат репарацій розробив інститут, який уперше зробив доповідь про геноцид в Україні.