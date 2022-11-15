"Открыто заявляем": крупнейшая группа Европарламента призвала признать РФ государством-террористом

В Европейском парламенте призвали усилить санкции против России, а также ориентироваться на сотрудничество с российским народом и оппозицией.

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Депутатская группа Европейской народной партии в Европарламенте призвала признать Россию государством-террористом, а самопровозглашенного лидера Беларуси Александра Лукашенко и президента РФ Владимира Путина военными преступниками. Об этом сказано на официальном сайте группы.

"Все анализы указывают на то, что эта война будет длительной. Поэтому боль, которую международное сообщество уже причиняет российскому режиму, необходимо еще больше усилить", — сказано в заявлении группы.

В заявлении сказано, что Европейский союз должен продолжать помогать Украине поставками оружия, а также организовывать гуманитарные коридоры для мирных жителей. Кроме того, необходимо, по словам депутатов, усилить санкции против России. Их можно будет начать снимать только тогда, когда последний солдат РФ покинет территорию Украины.

Также депутаты предлагают создать фонд для восстановления Украины после войны.

"Это сообщение даст надежду украинцам. Фонд должен быть щедрым и финансироваться за счет ЕС, государств-членов, взносов доноров и компенсаций России за ущерб", — сказано в сообщении.

Депутаты призвали признать Путина и Лукашенко военными преступниками.

"Мы призываем к судебному разбирательству в рамках международного", — говорится в сообщении.

Также депутаты заявили, что необходимо работать с россиянами и народом РФ, не с Владимиром Путиным. Европейский союз должен помочь России стать демократической страной.

В отдельном заявлении вицеглавы группы по иностранным делам Расы Юкнявичене говорится, что присутствие России на переговорах лидеров G20, так как с террористами нельзя вести переговоры.

"Европейский парламент открыто заявляет об этом, и мы проголосуем за резолюцию на пленарном заседании следующей недели, чтобы классифицировать Российскую Федерацию как террористическое государство", — заявила депутат.

Ранее Фокус сообщал, что в Европарламенте представили механизм выплат. По словам нардепа Алексея Гончаренко, механизм выплат репараций разработал институт, который впервые сделал доклад о геноциде в Украине.